Deireadh an chónascaire Lightning: Glacann Apple le USB-C

Slán a fhágáil ag Apple lena chónascaire íocónach Lightning an 12 Meán Fómhair, 2022, agus an calafort USB-C versatile á chur ina ionad. Cé gur fhreastail an cónascaire Lightning go maith ar úsáideoirí Apple le breis agus deich mbliana anuas, spreag an t-ardú ar fheistí a raibh ocras cumhachta orthu agus an brú ar charger caighdeánaithe Apple chun an t-athrú a dhéanamh.

Le blianta beaga anuas, bhí tús curtha ag Apple le USB-C a thabhairt isteach ina líne, leis na samhlacha iPad Pro ag glacadh leis an gcalafort nua in 2018, agus an iPad Air ina dhiaidh sin in 2020 agus an iPad 10ú glúin in 2022. Ina theannta sin, tá an t-iargúlta Apple TV 4K freisin le feiceáil soicéad USB-C. Cuireadh dlús leis an aistriú go USB-C le sainordú an Aontais Eorpaigh go gcaithfidh calafort USB-C a bheith ag gach feiste, lena n-áirítear fóin, táibléad, ceamaraí, agus ríomhairí glúine suas le 100W.

Is fiú a thabhairt faoi deara go raibh go leor déantúsóirí eile tar éis glacadh le USB-C cheana féin, rud a d'fhág gur glacadh go forleathan leis an gcaighdeán ar fud an domhain. Mar sin féin, chuir úsáid leanúnach Apple ar an gcónascaire Lightning teorainn le comhoiriúnacht agus inrochtaineacht.

Cé gur léir go bhfuil brú Apple ar theicneolaíocht gan sreang, cinntíonn an t-athrú go USB-C gur féidir le húsáideoirí a gcuid feistí a nascadh go háisiúil nuair is gá. Cibé an bhfuil sé ag fáil charger ar iasacht ó úsáideoir Android nó ag aimsiú charger comhoiriúnach agus é ar an mbealach, déanann uileláithreacht USB-C níos inrochtana é ná an cónascaire Lightning dílseánaigh.

Ar an iomlán, cé go léiríonn deireadh an chónascaire Lightning athrú suntasach ar éiceachóras Apple, ailíníonn sé le bogadh an tionscail i dtreo réiteach caighdeánach muirir. Soláthraíonn USB-C rogha solúbtha agus tacaithe go forleathan d'úsáideoirí chun a gcuid feistí a chumhachtú agus a nascadh.

