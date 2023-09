Tionchar Cosc na Síne ar Scaireanna Apple agus Qualcomm

Tháinig laghdú suntasach ar a scaireanna Apple (AAPL) le dhá lá anuas, tar éis tuairiscí ar chosc na Síne ar an bhfathach teicneolaíochta. Chuir an toirmeasc seo éifeacht ripple freisin ar cheann de sholáthraithe Apple, Qualcomm (QCOM), de réir mar a sleamhnaíonn a stoc níos ísle.

Ardaíonn an toirmeasc, arna fhorchur ag an tSín, imní faoi dhíolacháin táirgí Apple sa todhchaí i gceann dá phríomh-mhargaí. Mar thoradh air sin, tá scaireanna Apple tar éis bualadh, rud a fhágann tionchar diúltach ar luacháil iomlán na cuideachta. Chuir an laghdú seo ar stoc Apple isteach ar Qualcomm, atá ar cheann de na soláthraithe móra don fathach teicneolaíochta.

Is monaróir leathsheoltóra é Qualcomm a sholáthraíonn comhpháirteanna riachtanacha le haghaidh feistí Apple. Leis an laghdú ar scaireanna Apple, tháinig laghdú ar stoc Qualcomm freisin tar éis cloigín deiridh an lae inniu. Tá baint ag an laghdú seo leis an neamhchinnteacht a bhaineann le díolacháin Apple sa tSín agus na hiarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith ann dá sholáthróirí.

Chomh maith leis na himpleachtaí do Apple agus Qualcomm, tá scéal nuachta ar leith tagtha chun cinn a bhaineann le Disney (DIS) agus Gobharnóir Florida Ron DeSantis. Díríonn an dlí a chomhdaigh Disney i gcoinne an Ghobharnóra DeSantis timpeall ar aighneas Chéad Leasú. Líomhain Disney go bhfuil sé ag dul i gcoinne cáineadh ar bhille Florida 'Don't Say Gay'.

Leagann an dlí seo béim ar an bplé atá ar siúl faoi shaoirse cainte agus a mhéid is féidir le daoine poiblí, ar nós gobharnóirí, beart a dhéanamh i gcoinne daoine aonair nó cuideachtaí a dhéanann cáineadh. D’fhéadfadh impleachtaí suntasacha a bheith ag toradh an cháis seo ar chosaint na gceart cainte saor in aisce i stát Florida.

Go hachomair, bhí tionchar suntasach ag toirmeasc na Síne ar Apple ar scaireanna na cuideachta agus a soláthraí, Qualcomm. D'ardaigh an laghdú ar stoc Apple imní faoi dhíolacháin sa todhchaí sa tSín, rud a fhágann go mbeidh éifeacht ripple ar stoc Qualcomm. Idir an dá linn, ardaíonn cás dlí Disney i gcoinne an Ghobharnóra DeSantis ceisteanna tábhachtacha faoi shaoirse cainte agus faoi chumhacht daoine poiblí dul i gcoinne cáineadh.

Sainmhínithe:

– Cosc ar an tSín: Srian arna fhorchur ag rialtas na Síne ar dhíol nó allmhairiú táirgí nó seirbhísí áirithe.

– Qualcomm: Déantóir leathsheoltóra a sholáthraíonn comhpháirteanna do tháirgí teicneolaíochta éagsúla.

– An Chéad Leasú: Ráthaíonn an Chéad Leasú ar Bhunreacht na Stát Aontaithe saoirse cainte, i measc cearta bunúsacha eile.

– Bille ‘Ná Abair Aerach’: Reachtaíocht mholta a chuireann srian le plé nó cur chun cinn topaicí nó saincheisteanna LADT.

Foinsí:

– Bunalt le Akiko Fujita ó Yahoo Airgeadais