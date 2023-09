Ag tabhairt isteach an iPhone 15: An Fón cliste is déanaí ag Apple

Tá Apple tar éis a ghuthán cliste nua, an iPhone 15, a nochtadh go hoifigiúil mar chuid dá Imeacht Wonderlust. Tagann an iPhone 15 in dhá mhúnla: an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus, an dá le taispeántais iontacha 6.1-orlach agus 6.7-orlach, faoi seach.

Is é ceann de na hathruithe is suntasaí sa tsraith iPhone 15 ná calafort USB-C a chur leis, rud a ligeann do luasanna luchtaithe níos tapúla. Tagann an t-aistriú seo mar fhreagra ar Dhlí nua de chuid an Aontais Eorpaigh a éilíonn go n-úsáidfidh gach fón cliste, táibléad, agus ceamara USB-C faoi 2024. Beidh an iPhone 15 ar fáil i leaganacha bándearg, buí, glasa, gorm agus dubh, a mbeidh cuma caol air. gloine Neamhlonrach ar ais.

Tá roinnt gnéithe suntasacha ag an iPhone 15. Úsáideann sé scáileán Super Retina XDR le teicneolaíocht OLED, ag tairiscint dathanna bríomhara agus gile uasta suas le 2000 nits. Áiríonn an córas ceamara príomhcheamara 48MP le telephoto 2x agus súmáil leanúnach. Ina theannta sin, tugann an iPhone 15 isteach “Mód Portráide Uathoibríoch” a ligeann d’úsáideoirí grianghraif portráide iontacha a ghabháil gan athrú de láimh go Mód Portráide.

Arna thiomáint ag an sliseanna A16 Bionic, cuireann an iPhone 15 feidhmíocht fheabhsaithe agus ceallraí níos mó ar fáil le haghaidh úsáid leathnaithe. Athrú suntasach eile is ea tabhairt isteach an Oileán Dinimiciúla, notch pill-chruthach a bhí eisiach roimhe seo do na samhlacha Pro. Mar sin féin, tá an taispeáint i gcónaí agus an ghné ProMotion, le rátaí athnuachana suas le 120Hz, fós eisiach do na samhlacha iPhone 15 Pro.

Chomh maith leis an iPhone 15, nocht Apple an iPhone 15 Pro freisin. Beidh ábhair Tíotáiniam Grád 5 sa tsamhail Pro, rud a fhágann go mbeidh sé níos éadroime agus beidh teorainneacha níos lú ann. Tabharfaidh sé isteach “cnaipe gníomhaíochta” nua a chuirfear in ionad an lasc chiúin fáinne clasaiceach, ag tairiscint raon gníomhartha inoiriúnaithe d’úsáideoirí. Beidh an iPhone 15 Pro faoi thiomáint ag an sliseanna A17, ina mbeidh an chéad teicneolaíocht 3 nanaiméadar agus GPU nua le rianú gathanna luasghéaraithe crua-earraí le haghaidh cearrbhachais.

Leis an gcóras ceamara mórthaibhseach, feidhmíocht fheabhsaithe, agus gnéithe nuálacha, geallann an tsraith iPhone 15 eispéireas fón cliste eisceachtúil.

Foinsí:

– Foinse an Airteagail: IGN

- Foinse Íomhá: Unsplash