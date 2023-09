AirPods Pro 2 Anois Tar le Cás Muirir USB-C

Tá sé fógartha ag Apple go dtiocfaidh an AirPods Pro 2 nua le cás muirir USB-C in ionad an chónascaire Lightning. Tá an t-athrú seo ar aon dul le glacadh Apple le USB-C mar an cónascaire caighdeánach dá tháirgí, lena n-áirítear an Mac, iPad, agus Siri Remote.

Ní bhfaighidh an AirPods Pro 2 féin aon uasghrádú crua-earraí ach beidh siad ag luí anois le muirearú USB-C. Ciallaíonn sé seo gur féidir le húsáideoirí an cábla céanna a úsáid go caothúil chun a gcuid Mac, iPad, AirPods agus líne nua iPhone 15 a ghearradh. Ina theannta sin, is féidir na AirPods Pro 2 a mhuirearú go díreach ón iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max.

I gcás custaiméirí a cheannaíonn AirPods Pro 2 nua, cuirfear an cás muirir USB-C san áireamh sa bhosca. Mar sin féin, contrártha leis na hionchais tosaigh, ní bheidh Apple ag díol an cás muirir USB-C ar leithligh.

Is féidir orduithe don AirPods Pro 2 nua leis an gcás muirir USB-C a chur anois, agus tá na lastais le tosú ar 22 Meán Fómhair. Tá praghas an AirPods Pro 2 fós ag $249.

Tríd is tríd, léiríonn an nuashonrú seo tiomantas Apple chun a tháirgí a chaighdeánú leis an gcónascaire USB-C, rud a cheadaíonn áisiúlacht agus comhoiriúnacht mhéadaithe ar fud feistí.

