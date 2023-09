Imeacht Seolta Apple 2023: Ionchais le Sraith iPhone 15 agus Níos mó

Tá an ócáid ​​seolta bhliantúil Apple a bhfuiltear ag súil leis go mór, ar a dtugtar 'Wonderlust', le bheith ar siúl inniu, agus tá díograiseoirí Apple ar fud an domhain ag fanacht go fonnmhar le nochtadh na sraithe iPhone 15 den chéad ghlúin eile, mar aon le fógraí spreagúla eile. Beidh an Príomhfheidhmeannach Tim Cook i gceannas ar an imeacht ag Amharclann íocónach Steve Jobs i gCalifornia.

Le linn na hócáide, soláthróidh anailísithe Apple léargais agus tuairimí ar cad a bheith ag súil leis ó Imeacht Seoladh Apple 2023. Déanfar anailís dhomhain ar ghnéithe ráflaí an iPhone 15, lena n-áirítear an chéad ghlúin eile de Apple Watch agus gabhálais spreagúla eile. Tabharfaidh nuashonruithe beo agus radharcanna ó Pháirc Cupertino léargas ar atmaisféar na hócáide don lucht féachana.

Gan dabht ar cheann de bhuaicphointí na hócáide beidh seoladh na sraithe iPhone 15. Tugann tuairiscí luatha le fios go gcoimeádfaidh an tsamhail bonn iPhone 15 toisí agus meáchan cosúil lena réamhtheachtaí, an iPhone 14. Táthar ag súil go mbeidh an iPhone 15 Pro beagán níos tiús ach níos éadroime ná an tsamhail roimhe seo. Ar an láimh eile, meastar go mbeidh an iPhone 15 Pro Max níos éadroime agus beagán níos tanaí ná a réamhtheachtaí.

I dtéarmaí praghsála, táthar ag tuar go bhfanfaidh praghas tosaigh an tsamhail Pro níos lú ag $999. Mar sin féin, beidh feabhsuithe ar a fheidhmíocht, lena n-áirítear méadú ar RAM.

Tá ráflaí ann freisin faoi ghnéithe spreagúla eile, mar shampla an fhéidearthacht go mbeidh iPhone 15 Pro níos éadroime le lárfhráma déanta as Grád 5 Titanium. Ina theannta sin, tá tuairimíocht ann go bhféadfadh an chéad ghlúin eile iPhones aistriú go cáblaí luchtaithe USB-C.

Chun féachaint ar imeacht seolta Apple Wonderlust beo, tá roghanna sruthú iomadúla ag lucht féachana. Is féidir le síntiúsóirí Apple TV tiúnáil isteach ar a gcuid feistí ag 10:30 pm, agus is féidir le neamh-shíntiúsóirí féachaint ar an imeacht ar leathanach oifigiúil YouTube Apple. De rogha air sin, is féidir le lucht féachana féachaint ar an imeacht freisin trína mbrabhsálaithe gréasáin trí chuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Apple.

Tar éis príomhóráid an Phríomhfheidhmeannaigh Tim Cook, déanfar tuilleadh anailíse ar fhís agus ar spriocanna Apple, ag tabhairt tuiscint chuimsitheach ar threoir na cuideachta.

