iPhone 15 Apple agus Ceannlíne Cath Dlí Google Dé Máirt News

I nuacht an lae amárach, beidh Apple ag óstáil a phríomhócáid ​​bhliantúil, áit a bhfuiltear ag súil go nochtfaidh sé a iPhone 15 agus Apple Watch Series 9. Tá an ócáid ​​​​seo ríthábhachtach do Apple, toisc go bhfuil díolacháin iPhone ag laghdú le ráithe anuas. Go díreach an tseachtain seo caite, thit scaireanna na cuideachta os cionn 6% mar gheall ar thuarascálacha go raibh an tSín ag cur cosc ​​ar iPhones d'oibrithe rialtais agus gnólachtaí faoi úinéireacht an stáit. Tagann nochtadh an iPhone nua agus Apple Watch ag am ríthábhachtach agus Apple ag iarraidh a sceitimíní a athbhunú agus díolacháin a mhéadú.

Idir an dá linn, tá Google ag tabhairt aghaidh ar chath dlíthiúil leis an Roinn Dlí agus Cirt (DOJ) faoi líomhaintí faoi mhonaplacht cuardaigh ar líne. Beidh an DOJ ag cur a chás i láthair in iarracht a chruthú gur bhain Google mí-úsáid as a cheannasacht sa tionscal. Is tástáil shuntasach é an dlí seo i gcoinne Google do rialtas na SA, agus é ag iarraidh dlí 133 bliain d'aois a úsáid chun an fathach teicneolaíochta agus imreoirí móra eile sa tionscal a rialáil.

Beidh tionchar suntasach ag toradh an dá imeacht ar an tionscal teicneolaíochta. Cinnfidh nochtadh táirgí nua Apple treo na cuideachta sa todhchaí, agus í ag iarraidh a seasamh a fháil ar ais mar cheannaire margaidh sa tionscal fón cliste. Ar an láimh eile, tá impleachtaí níos leithne ag cath dlíthiúil Google leis an DOJ maidir le rialáil cuideachtaí móra ardteicneolaíochta agus d'fhéadfadh sé fasach a shocrú do chásanna frith-iontaobhais sa todhchaí.

Ar an iomlán, geallann ceannlínte Dé Máirt forbairtí spreagúla i saol na teicneolaíochta. Nochtann Apple iPhone 15 agus cath dlíthiúil Google na dúshláin agus na deiseanna leanúnacha atá roimh imreoirí móra sa tionscal.

Sainmhínithe:

– iPhone 15: Táthar ag súil go nochtfar an t-atriall is déanaí de phríomhfhón cliste Apple ag príomhócáid ​​bhliantúil na cuideachta.

– Apple Watch Series 9: Táthar ag súil go mbeidh an leagan is nuaí de smartwatch Apple ar siúl ag an bpríomhócáid ​​freisin.

– An Roinn Dlí agus Cirt (DOJ): Roinn feidhmiúcháin feidearálach na Stát Aontaithe atá freagrach as an dlí a fhorfheidhmiú agus as riaradh an cheartais.

– Monaplacht: Tarlaíonn sé nuair a bhíonn smacht eisiach ag cuideachta aonair ar mhargadh nó ar thionscal ar leith, agus iompraíocht fhrithiomaíoch mar thoradh air go minic.

– Antitrust: Tagraíonn sé seo do dhlíthe agus do rialacháin atá deartha chun monaplachtaí a chosc agus chun iomaíocht chothrom a chur chun cinn sa mhargadh.

Foinsí:

– Gan URLanna – bunalt ó Yahoo Finance Live