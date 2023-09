Slán leis an iPhone 13 Mini: Titeann Apple an Fón is Lú dá chuid

Tá Apple tar éis deireadh a chur leis an iPhone 13 Mini, tar éis cinniúint cosúil lena réamhtheachtaí, an iPhone 12 Mini. Tá an fón ar mhéid níos lú bainte de líne Apple, rud a fhágann go bhfuil spás ann don iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13, agus iPhone SE den dara glúin (2022).

Fuair ​​​​an iPhone 12 Mini, a tugadh isteach in 2020, léirmheasanna measctha. Cé go raibh cuid acu, lena n-áirítear scríbhneoir an ailt seo, ina lucht leanúna den mhéid dlúth, bhí díomá ar go leor úsáideoirí le saol na ceallraí agus an scáileán cramped. Mar thoradh air sin, bhí ar Apple táirgeadh an iPhone 12 Mini a laghdú 70 faoin gcéad i níos lú ná bliain.

Agus an iPhone 13 Mini á scor, tá roinnt roghanna fós ag díograiseoirí scáileáin bheaga. Tá miondíoltóirí tríú páirtí agus iompróirí cosúil le Amazon fós ag tairiscint an iPhone 13 Mini le ceannach. Ina theannta sin, tá fóin bheaga Android réasúnta ar fáil, chomh maith leis an iPhone SE dara glúin atá neamhdhíobhálach don bhuiséad, a bhfuil scáileán 4.7-orlach aige ach nach bhfuil cuid de na hardghnéithe atá le fáil sa mhúnla Mini scortha, mar shampla décheamaraí, MagSafe, 5G ultra-leathanbhanda, agus Face ID.

Cé go bhfuil cinneadh déanta ag Apple bogadh ar shiúl ó fhóin níos lú a tháirgeadh, tá roghanna eile ann fós dóibh siúd ar fearr leo gléas dlúth. D’fhéadfadh go gcuirfí roinnt díomá ar scor an iPhone 13 Mini, ach tá roghanna fós ar fáil ar an margadh dóibh siúd atá ag lorg fón níos lú.

Sainmhínithe:

– iPhone 13 Mini: An leagan níos lú den iPhone 13, a thug Apple isteach ina raon fóin chliste.

– iPhone SE: Samhail iPhone atá neamhdhíobhálach don bhuiséad le méid scáileáin níos lú, a fhreastalaíonn go minic ar úsáideoirí ar fearr leo gléasanna dlútha.

Foinse: Sheena Vasani, The Verge.