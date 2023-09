Eisíonn Apple Nuashonrú Bogearraí Éigeandála chun Aghaidh a thabhairt ar Ionsaí Spyware Pegasus

Tá nuashonrú bogearraí éigeandála eisithe ag Apple tar éis dó teacht ar leochaileacht nach raibh aithne uirthi roimhe seo a cheadaigh do Ghrúpa NSO Iosrael a chuid earraí spiaireachta Pegasus a instealladh go cianda ar iPhones agus iPads. Chuir an leochaileacht, ar a dtugtar lá nialasach, ar chumas custaiméirí NSO, lena n-áirítear tíortha mar an Araib Shádach, Ruanda, agus Meicsiceo, cód mailíseach a cheilt laistigh d'íomhánna a seoladh trí iMessage. Thabharfadh an cód seo smacht iomlán ar an bhfeiste don spiaire Pegasus. Is spyware cumhachtach é Pegasus atá in ann rochtain neamhshrianta ar fheidhmiúlachtaí feiste, mar shampla teachtaireachtaí criptithe a léamh, an ceamara agus an micreafón a ghníomhachtú go cianda, agus suíomh an fheiste a rianú.

Spreag fionnachtain na leochaileachta seo Apple chun paiste a eisiúint, a thug aghaidh freisin ar leochaileacht ar leith a dhéanann difear do Apple Wallet. Níor chuir an chuideachta sonraí breise ar fáil ach chuir siad béim ar thábhacht an nuashonraithe do na billiúin úsáideoirí iPhone. Léiríonn an teagmhas seo an cluiche cat-agus-luch leanúnach idir cuideachtaí móra teicneolaíochta, cosúil le Apple, agus monaróirí earraí spiaireachta, atá lonnaithe go príomha in Iosrael, a bhaineann leas as leochaileachtaí anaithnide chun críocha faireachais. Is minic a úsáideann gníomhaireachtaí rialtais na leochaileachtaí seo chun monatóireacht a dhéanamh ar spriocanna go ceilte.

D'éiligh NSO Group, an chuideachta taobh thiar de Pegasus, roimhe seo go bhfuil a tháirge beartaithe don fhrithsceimhlitheoireacht agus don chomhrac in aghaidh na coireachta eagraithe. Mar sin féin, nocht Saotharlann Saoránach Ollscoil Toronto an leochaileacht le déanaí, a d'aimsigh í ar ghuthán fostaí de chuid eagraíocht sochaí sibhialta a bhfuil oifigí idirnáisiúnta aici atá bunaithe i Washington, DC. Tá Citizen Lab tar éis láithreacht Pegasus a nochtadh ar ghléasanna a bhaineann le heasaontóirí, iriseoirí, dlíodóirí, agus ceannairí freasúra i dtíortha ina bhfuil taifid chearta an duine bochta.

Léiríonn fionnachtain na leochaileachta nua seo cumas NSO teacht ar laigí neamhchoitianta i gcórais oibriúcháin sofaisticiúla, fiú i measc na ndúshlán airgeadais a eascraíonn as smachtbhannaí rialtas SAM. Bhí luach $1 billiún ag a lucht tacaíochta cothromais phríobháidigh ag NSO, a raibh iarchomhaltaí d'aonaid fhaisnéise comharthaí arm Iosrael den chuid is mó air. Mar sin féin, mar thoradh ar hack 2019 a dhírigh ar an ardán teachtaireachtaí WhatsApp tháinig caingean dlí ó úinéir WhatsApp, Meta, in éineacht le Apple, Amazon, agus fathaigh teicneolaíochta eile. D'áitigh NSO gur cheart go mbeadh a cuid gníomhaíochtaí díolmhaithe ó ghrinnscrúdú dlíthiúil ós rud é go n-úsáideann náisiúin cheannasacha a bogearraí, agus nach bhfuil an chuideachta infheictheachta ar spriocanna na spiaireachta.

Le seachtainí beaga anuas, fuair ar a laghad triúr, lena n-áirítear tuairisceoir polaitiúil bunaithe sa Ríocht Aontaithe don Daily Mail, fógraí ó Apple ag nochtadh go raibh a gcuid fóin dírithe ag gníomhaithe stáit. Níl sé soiléir fós cé acu ar tháinig na hionsaithe seo ó chórais NSO nó ó chórais a cuid iomaitheoirí.