Níl aon iPad nua ag súil leis ó Apple Go dtí 2024, De réir Anailísí Ming-Chi Kuo

Tá sé ráite ag anailísí Apple, Ming-Chi Kuo, nach dócha go scaoilfidh an chuideachta aon mhúnlaí iPad nua roimh dheireadh 2024. D'fhéadfadh an nuacht seo díomá a dhéanamh orthu siúd a bhí ag súil le fógra iPad nua go luath amach anseo.

Cé gur reáchtáil Apple an ócáid ​​Wonderlust le déanaí, bhí sé dírithe ar iPhones nua, Apple Watches, agus b'fhéidir AirPods a nochtadh. Tá sé molta ag tuairimíocht go bhféadfadh athnuachan iPad tarlú i mí Dheireadh Fómhair, de réir Mark Gurman ó Bloomberg. Luaigh Gurman freisin go bhfuiltear ag súil le hAer iPad nuashonraithe go luath, mar go raibh an t-athnuachan deireanach don mhúnla seo go luath in 2022. Mar sin féin, tá an nuashonrú níos suntasaí don iPad Pro, ina mbeidh sceallóga M3 agus scáileáin OLED, le scaoileadh amach romhainn. bliain. Tharla an t-athnuachan iPad Pro is déanaí i mí Dheireadh Fómhair 2022.

Níl aon trácht oifigiúil tugtha ag Apple maidir le scaoileadh iPadanna nua.

Chomh maith leis an moill ar eisiúintí nua iPad, thuairiscigh Kuo roimhe seo nach mbeadh líneáil MacBook Apple atá feistithe le sliseanna M3 ar fáil i mbliana. Is féidir go bhféadfaidh Apple imeacht a óstáil go luath in 2024 chun na iPadanna agus na Macanna nua a sheoladh le chéile, ach is amhantrach amháin é seo.

