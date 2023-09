Fógraíonn Apple Cás Muirir USB-C do AirPods Pro

D'fhógair Apple go dtiocfaidh an AirPods Pro le cás muirir USB-C anois, rud a ligeann d'úsáideoirí a gcuid earbuds a mhuirearú ag baint úsáide as an gcábla céanna lena n-iPhone 15 nua. an Mac, iPad, iPhone, agus gabhálais eile.

Roimhe seo, bhain earbuds príomhthionscadal Apple úsáid as calafoirt luchtaithe Lightning. Leis an aistriú go USB-C, is féidir le húsáideoirí anois a gcuid AirPods Pro a mhuirearú go caothúil ag baint úsáide as an gcábla céanna a thagann lena n-iPhone 15 nua. Ina theannta sin, luaigh Apple le linn an cur i láthair go mbeidh úsáideoirí in ann a gcuid AirPods a mhuirearú óna n-iPhone.

Cé go bhfuil an AirPods Pro ag aistriú go USB-C, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mbeidh na AirPods rialta agus na cluasáin AirPods Max ag fáil athbhreithniú USB-C faoi láthair. Mar sin féin, léirigh ráflaí go bhféadfaí an dá tháirge a nuashonrú am éigin an bhliain seo chugainn.

Léiríonn an fógra seo tiomantas Apple don chónascaire USB-C agus a thábhacht atá ag fás sa tionscal teicneolaíochta. Tá buntáistí iomadúla ag USB-C, lena n-áirítear luasanna muirir níos tapúla, rátaí aistrithe sonraí feabhsaithe, agus comhoiriúnacht mhéadaithe le raon leathan feistí.

Leis an gcás muirir USB-C do AirPods Pro, freastalaíonn Apple ar riachtanais a chustaiméirí a bhfuil an iPhone 15 nua acu cheana féin nó atá beartaithe acu a cheannach. Simplíonn an comhtháthú seo an próiseas muirir agus cuireann sé deireadh leis an ngá atá le cáblaí nó oiriúntóirí breise.

