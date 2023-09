Ócáid Preasa Apple le Teacht: Cad is Féidir Linn a bheith ag súil leis?

Tá Apple ag ullmhú dá imeacht preasa a bhfuiltear ag súil go mór leis, atá le bheith ar siúl ag ceanncheathrú na cuideachta i Cupertino, California. Cé go bhfuil an ócáid ​​bhliantúil iPhone dírithe go hiondúil ar uasghrádú incriminteach, i mbliana táthar ag súil go dtabharfaidh Apple muirearú USB-C isteach ar a fhóin chliste den chéad uair. Bheadh ​​an t-aistriú seo ar aon dul le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh le déanaí lena gceanglaítear ar gach feiste beag tacú le muirearú USB-C faoi 2024.

Ní hamháin go ndéanfaí an próiseas muirir a shruthú thar ghléasanna agus brandaí éagsúla dá nglacfaí le muirearú USB-C ach laghdódh sé freisin líon na chargers agus na gcáblaí a gcaithfidh tomhaltóirí dul i ngleic leo. Creideann anailísithe gur cur isteach suntasach ar dhearadh an iPhone é an t-athrú seo, ach ní cur isteach suntasach é.

Chomh maith le muirearú USB-C, táthar ag rá go bhfuil an ghné “Oileán Dinimiciúla” i línelíne an iPhone 15, ag teacht in ionad an notch ar bharr an scáileáin. Táthar ag súil go mbeidh gnéithe nua ag samhlacha ardleibhéil iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max, lena n-áirítear lionsa peireascóip aghaidh-chúil le haghaidh súmáil optúil feabhsaithe agus cásáil tíotáiniam le haghaidh feiste níos éadroime agus níos tanaí. Táthar ag súil freisin go mbeidh na samhlacha seo faoi thiomáint ag sliseanna A17 is déanaí Apple, ag tairiscint próiseáil níos tapúla agus saol ceallraí níos faide.

Féadfaidh an t-imeacht preasa nuashonruithe a sholáthar freisin ar headset réaltachta measctha Apple, an Vision Pro, atá le seoladh in 2024. D'fhéadfadh Apple gnéithe agus comhoibrithe nua a spochadh don táirge todhchaíoch seo.

Ina theannta sin, is dócha go nochtfaidh Apple a chuid Uaireadóirí Apple is déanaí, lena n-áirítear an Apple Watch Series 9, in éineacht leis na iPhones nua. Féadfaidh an chuideachta freisin a AirPods den chéad ghlúin eile a thaispeáint le cás muirir atá comhoiriúnach le USB-C. Féadfar dátaí seolta do chórais oibriúcháin atá le teacht, mar iOS 17, a fhógairt freisin.

Mar sin féin, níltear ag súil go mbeidh iPadanna nó ríomhairí Mac nua san imeacht, mar go bhfuil anailísithe ag súil leis na fógraí sin le teacht i mí Dheireadh Fómhair. Mar an gcéanna, níltear ag tuar go scaoilfidh Apple gléas fillte chun dul san iomaíocht le tairiscintí Samsung agus Google.

Go hachomair, geallann preasócáid ​​Apple atá le teacht nuashonruithe agus athruithe spreagúla, le tabhairt isteach muirearú USB-C ar iPhones ina bhuaicphointe suntasach. Is féidir le tomhaltóirí a bheith ag tnúth freisin le gnéithe nua i líneáil iPhone 15, chomh maith le teases don headset réaltachta measctha Vision Pro. Tá an imeacht sceidealta le bheith ar siúl ag ceanncheathrú Apple agus déanfar é a shruthú beo ar a láithreán gréasáin.

