Tugann iOS 17 Gnéithe Spreagúla Nua isteach: Mód Cúltaca, Glórphost Beo, agus Tuilleadh

Tá iOS 17, an córas oibriúcháin is déanaí ó Apple, le bheith ar fáil le híoslódáil go poiblí ar 18 Meán Fómhair. Le linn imeacht seolta iPhone 15 Apple, d'fhógair an chuideachta teacht iOS 17, a nochtadh den chéad uair ag Comhdháil Forbróirí Domhanda (WWDC) i mí an Mheithimh.

Is féidir le húsáideoirí iPhone a bheith ag tnúth le raon gnéithe nua le scaoileadh iOS 17. Is breis suntasach é mód fuireachais, rud a ligeann d'úsáideoirí a n-iPhones a thiontú ina chlog cois leapa nuair a chuirtear ar a thaobh é. Tugann an ghné Glórphoist Beo seirbhís áisiúil trascríobh, a thaispeánann tras-scríbhinn bheo de ghlórphoist agus iad á dtaifeadadh. Tá feabhsuithe faighte freisin ar uathcheartú agus trascríobh gutha, rud a chuir le heispéireas an úsáideora.

Ina theannta sin, is féidir Siri a chur i ngníomh anois gan “hug” a rá roimh ré. Ina theannta sin, tugann iOS 17 aip Irise nua isteach, a thugann an cumas d’úsáideoirí greamáin inoiriúnaithe a chruthú agus Póstaeir Teagmhála a bhunú. Cumasaíonn an ghné NameDrop faisnéis teagmhála a roinnt go héasca trí AirDrop trí dhá ghléas iPhone a thabhairt le chéile.

I gcás úsáideoirí iPad, seolfar an leagan lán-scaoilte de iPadOS 17 ar 18 Meán Fómhair freisin. Cuireann an nuashonrú seo le hidirghníomhaíocht ghiuirléid agus cuireann sé ar chumas úsáideoirí a scáileáin ghlais a phearsantú. Áirítear ar mhúnlaí comhoiriúnacha iPad an 6ú glúin iPad, mion iPad 5ú glúin, iPad Aeir 3ú glúin, agus samhlacha iPad Pro 2ú glúin 12.9-orlach nó níos déanaí.

Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhféadfadh nach mbeadh gach gné iOS 17 ar fáil i ngach tír nó réigiún. Molann Apple d'úsáideoirí a shuíomh Gréasáin a sheiceáil le haghaidh faisnéis shonrach maidir le hinfhaighteacht gné.

Mar fhocal scoir, cuireann iOS 17 gnéithe spreagúla nua i láthair d'úsáideoirí iPhone, mar mhodh Fuireachas, Glórphost Beo, agus feidhmiúlacht fheabhsaithe Siri. Tugann scaoileadh iPadOS 17 feabhsuithe ar eispéiris úsáideoirí iPad freisin. Is féidir le díograiseoirí Apple a bheith ag tnúth leis na gnéithe agus na nuashonruithe nua seo a fhiosrú nuair a bheidh na córais oibriúcháin ar fáil le híoslódáil.

