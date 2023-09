Fógraíonn Apple iPhone 15 agus Apple Watch ag Ócáid Seolta Bliantúil

Reáchtáil Apple a imeacht seolta iPhone bliantúil ag Apple Park i Cupertino, California, ag nochtadh an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus a raibh súil leis go mór. Thaispeáin an ócáid ​​freisin an Apple Watch úrnua, a dhéantar le 95% tíotáiniam.

Athrú suntasach amháin ar raon táirgí Apple is ea an t-aistriú ó leathar mar ábhar. Thug an chuideachta isteach roinnt bannaí agus dathanna nua bunaithe ar shnáithín agus plaisteach, ag léiriú a dtiomantas d’ábhair athchúrsáilte a úsáid. Léiríonn an t-aistriú seo imeacht ó sheoladh bunaidh Apple Watch i 2014, a chuir béim ar bailchríocha faisin agus só cosúil le leathar.

Tá an Oileán Dinimiciúil ag an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus anois, gné a tugadh isteach san iPhone 14 Plus roimhe seo. Tá an teicneolaíocht taispeána dinimiciúil seo ar fáil ar mhúnlaí ardleibhéil agus íochtair an iPhone 15.

Nochtadh an iPhone 15 i bhfíseán réamhamhairc, ag taispeáint a dathanna nua: bándearg balbh, buí, glas, gorm agus dubh. Chuir Tim Cook, POF Apple, an t-ábhar breise is déanaí le líne an iPhone i láthair.

I dtéarmaí praghsála, beidh praghas an Apple Watch Ultra 2 ag $799, an Sraith 9 ag $399, agus an dara glúin SE ag $249.

Tá Apple ag réabhlóidiú a bannaí don Apple Watch freisin. Le fócas ar inbhuanaitheacht comhshaoil, thug an chuideachta isteach bannaí míne fite nua atá 100% saor ó leathar. Chomhoibrigh Apple le branda só Hermès ar cheithre bhanna nua agus d’fhógair sé comhoibriú banna le branda éadaí spóirt Nike.

Is é buaicphointe an Apple Watch Ultra 2 nua a sliseanna S9, a chuireann ar chumas aimsiú beachtas trí ailtireacht ultra-leathanbhanda den dara glúin. Tá taispeáint nua aige atá in ann 3,000 nits, 72 uair an chloig de shaolré ceallraí, agus 95% tíotáiniam athchúrsáilte.

Cuireadh béim freisin ar thionscnaimh chomhshaoil ​​Apple le linn na hócáide. Phléigh iar-riarthóir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil ​​agus feidhmeannach Apple Lisa Jackson tiomantas na cuideachta chun fuinneamh glan agus astuithe a laghdú ina slabhra soláthair.

I bhfíseán faoi thionscnaimh chomhshaoil ​​Apple, rinne an t-aisteoir Octavia Spencer cameo mar "Mother Nature," in éineacht le Tim Cook agus Lisa Jackson.

Ba léir fócas Apple ar hintleachta saorga nuair a tugadh isteach an “néar-inneall,” luasaire AI atá leabaithe ina sliseanna. Cuireann an teicneolaíocht seo le cumas meaisínfhoghlama agus ag an am céanna an tomhaltas cumhachta a bharrfheabhsú, ag socrú Apple ó iomaitheoirí ar nós OpenAI agus Google.

Fógraíodh gnéithe nua don Apple Watch freisin, lena n-áirítear Double Tap, a ligeann d'úsáideoirí idirghníomhú leis an bhfeiste ag baint úsáide as a mhéar innéacs agus a ordóg gan teagmháil a dhéanamh leis an scáileán. Tá feabhas curtha freisin ar ghné “Find My iPhone” de chuid an Faire chun faisnéis suímh níos cruinne a sholáthar.

Ar an iomlán, léirigh imeacht seolta bliantúil Apple na nuálaíochtaí is déanaí maidir le fóin chliste agus uaireadóirí cliste, rud a léirigh tiomantas na cuideachta d'inbhuanaitheacht, AI, agus taithí úsáideora.

