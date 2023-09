Apple agus Comhpháirtí AAA chun Cúnamh Cois Bóthair faoi Chumhachtú Satailíte a thabhairt chuig iPhones

Tá comhpháirtíocht nua fógartha ag Apple le AAA chun Cúnamh Cois Bóthair faoi thiomáint satailíte a thabhairt don iPhone 15 agus iPhone 14. Leathnaíonn an ghné seo ar an SOS Éigeandála atá ann cheana féin trí shatailít, a tugadh isteach leis an iPhone 14. Leis an tseirbhís nua seo, is féidir le húsáideoirí iPhone anois cabhair a fháil le haghaidh trioblóidí cairr ar nós bonn comhréidh nó ag rith amach as gás nuair a bhíonn siad as raon fón póca.

Agus iPhone 14 nó iPhone 15 nua á ghníomhachtú, gheobhaidh úsáideoirí dhá bhliain de rochtain saor in aisce ar SOS Éigeandála agus Cúnamh Cois Bóthair. Clúdaítear na seirbhísí a sholáthraítear tríd an ngné seo faoi théarmaí ballraíochta AAA do chomhaltaí AAA, nó tá siad ar fáil ar bhonn íoc-in-úsáide do dhaoine nach baill iad.

Chun rochtain a fháil ar an tseirbhís Cúnaimh Cois Bóthair, ní féidir le húsáideoirí téacs a chur chuig AAA ach chun cabhair a fháil i gcásanna éigeandála ar nós a bheith glasáilte amach as a gcarr nó ag éirí as breosla. Úsáideann an ghné seo Téacs Éigeandála Apple trí rogha satailíte nuair nach bhfuil clúdach ceallach nó Wi-Fi ar fáil.

Nuair a dhéanann úsáideoir teagmháil le AAA le haghaidh cúnaimh, beidh ceistneoir gearr le feiceáil ar an scáileán chun sonraí riachtanacha a bhailiú. Is féidir na sonraí seo a tharchur ansin trí shatailít chuig AAA, a sheolfaidh teachtaireacht dhíreach chuig an úsáideoir agus a sheolfaidh cúnamh chuig a láthair. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil gá le radharc na spéire go soiléir ón ngné satailíte seo, agus mar sin seans nach n-oibreoidh sé i limistéir faoi choillte trom nó in áiteanna eile a bhfuil bacainn orthu.

Cé nach bhfuil an costas le haghaidh Éigeandála SOS fógartha ag Apple tar éis an dá bhliain tosaigh, tá fáilte roimh úsáideoirí iPhone a d’fhéadfadh go mbeadh gá acu le cúnamh i gceantair iargúlta nó i gcásanna nach bhfuil modhanna traidisiúnta cumarsáide ar fáil.

Foinsí: Apple, AAA