IPhone 15 Apple atá le Teacht: Cad le bheith ag súil leis

Tá Apple ag ullmhú a iPhone 15 a bhfuiltear ag súil leis go mór le linn a thaispeántais táirge bliantúil. Tá laghdú beag tagtha ar dhíolacháin an mhóraimh teicneolaíochta, le trí cheathrú as a chéile de laghdú ar an líon, rud a léiríonn cor chun donais eile sa ráithe reatha. Mar thoradh air seo tá titim i bpraghas stoc Apple agus stop ar fhás a luach margaidh.

Cosúil le leaganacha roimhe seo, níltear ag súil go mbeidh dul chun cinn teicneolaíochta ceannródaíoch san iPhone 15. Ina áit sin, is dócha go gcuirfidh sé feabhsuithe incriminteacha ar a sceallóga, ceallraí agus ceamaraí. Athrú suntasach amháin, áfach, is ea glacadh leis an gcaighdeán cábla USB-C, ar dócha go dtabharfaidh Apple isteach é le muirearú.

Tá an t-athrú seo go USB-C á thiomáint go príomha ag sainordú ó rialtóirí Eorpacha a éilíonn deireadh a chur de réir a chéile le cáblaí calafoirt Lightning faoi 2024. Tá tuairimíocht ann an gcuirfidh Apple an t-athrú seo i bhfeidhm ar fud an domhain nó an gcuirfidh sé teorainn leis an margadh Eorpach. Go fortunately, tá cáblaí USB-C ag go leor tomhaltóirí cheana féin mar gheall ar a n-úsáid leathan thar fheistí éagsúla, rud a fhágann go bhfuil an t-aistriú sách áisiúil. Tairgeann cáblaí USB-C luasanna muirir níos tapúla agus aistrithe sonraí i gcomparáid le cáblaí Lightning, a d'fhéadfadh a bheith le feiceáil mar rud dearfach do thomhaltóirí.

Ina theannta sin, d'fhéadfadh go mbeadh athdhearadh i gceist leis na samhlacha iPhone 15, le gearradh amach cruth-aistrithe ar an scáileán taispeána ar a dtugtar "Oileán Dinimiciúla". Tugadh an eilimint dearaidh seo isteach den chéad uair le feistí Pro agus Pro Max na bliana seo caite. Tá ráflaí ann freisin faoi na leaganacha Pro agus Pro Max a ionchorpraíonn lionsa telephoto ar stíl peireascóip le súmáil optúil 6x, ag soláthar taithí ceamara feabhsaithe le haghaidh grianghrafadóireacht fad-achair.

Leis na huasghráduithe seo, tuar anailísithe méadú féideartha ar phraghsanna na samhlacha Pro agus Pro Max. Tagann sé seo ag am a bhfuil tionchar ag boilsciú iar-phaindéimeach cheana féin ar bhuiséid teaghlaigh, ag tástáil toilteanas tomhaltóirí íoc as feistí préimhe.

Seachas na iPhones nua, táthar ag súil go nochtfaidh Apple a chuid uaireadóirí cliste is déanaí agus an córas oibriúcháin iOS 17 atá le teacht. Tabharfaidh iOS 17 isteach gnéithe cosúil le tras-scríobh fíor-ama ar ghlaonna gan freagra, rud a ligeann d'úsáideoirí cinneadh a dhéanamh maidir leis an nglao a fhreagairt sula dtaifeadtar an glórphost.

Ar an iomlán, táthar ag súil go mór le scaoileadh iPhone 15 Apple, fiú gan mór-dul chun cinn teicneolaíochta. Táthar ag súil go spreagfaidh glacadh cáblaí USB-C, feabhsuithe ceamara, agus nuashonruithe bogearraí tomhaltóirí agus go spreagfaidh siad díolacháin.

