OILEÁN DINIMICEACH AGUS Ceamara 48MP A Súil LE hAGHAIDH Iphone 15 AGUS IPHONE 15 PLUS

De réir tuairiscí, tá sé beartaithe ag Apple cuid de phríomhghnéithe an iPhone 14 Pro a thabhairt isteach sna samhlacha iPhone 15 agus iPhone 15 Plus atá le teacht. Áirítear ar na gnéithe seo an córas ceamara tosaigh Oileán Dinimiciúla agus an ceamara cúil 48MP.

Is gearrtha amach pill-chruthach é an tOileán Dinimiciúla ina bhfuil an ceamara tosaigh agus braiteoirí Face ID. Deirtear go bhfuil sé níos lú ná an notch reatha a fhaightear ar mhúnlaí iPhone, ag soláthar níos mó spáis scáileáin d'úsáideoirí. Tugadh an ghné seo isteach den chéad uair leis an iPhone 14 Pro agus iPhone 14 Pro Max.

Mar aon leis an Oileán Dinimiciúla, táthar ag súil freisin go bhfaighidh an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus uasghrádú ar an gceamara cúil. Cuirfidh an ceamara cúil 48MP feabhas ar ghrianghrafadóireacht íseal-éadrom agus níos mó sonraí in íomhánna, ag dul thar an gceamara cúil 12MP atá ann faoi láthair ar mhúnlaí iPhone atá ann cheana féin.

Chomh maith leis na feabhsuithe ceamara seo, táthar ag súil go mbeidh sliseanna A15 Bionic níos tapúla ag an iPhone 15 agus iPhone 16 Plus. Mar sin féin, tugann tuairiscí le fios go gcuirfidh Apple an próiseálaí nua A17 Bionic in áirithe don iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max. Táthar ag súil freisin nach n-áireoidh samhlacha neamh-pro iPhone 15 an taispeáint ProMotion, scáileán ráta athnuachana níos airde a fheabhsaíonn scrollaigh agus beochan.

Ar an iomlán, tá an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus le bheith ina n-uasghráduithe suntasacha thar na samhlacha iPhone reatha. Le feidhmíocht níos fearr, ceamaraí agus gnéithe, cuirfidh na samhlacha nua seo eispéireas feabhsaithe ar fhóin chliste ar fáil d’úsáideoirí. Deirtear go mbeidh an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus ar díol ar 22 Meán Fómhair.

Foinsí:

– Mark Gurman ó Bloomberg