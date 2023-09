Fógraíonn Apple iPhone 15, Apple Watch Series 9, agus Apple Watch Ultra 2

Tá imeacht iPhone 15 an-mheasta Apple tagtha ar deireadh, nuair a nochtfar an Apple iPhone 15 úrnua. , an chéad cheann do iPhones le breis agus deich mbliana.

Ach ní hé sin an t-aon fhógra ó Apple inniu. Chomh maith leis na iPhones nua, tá Apple tar éis an Apple Watch Series 9 agus an Apple Watch Ultra 2 a nochtadh freisin. Gnéithe an Apple Watch Series 9 an próiseálaí S9, atá 30% níos tapúla ná a réamhtheachtaí, ag tairiscint feidhmíocht fheabhsaithe le haghaidh tascanna laethúla agus idirghníomhaíochtaí le Siri. . Tugann sé isteach freisin an ghné Beartaíonn Dúbailte, rud a ligeann d'úsáideoirí idirghníomhú lena n-Apple Watch níos áisiúla.

Maidir le hinbhuanaitheacht, tá dul chun cinn suntasach déanta ag Apple. Ionchorpraíonn an Apple Watch Series 9 an oiread ábhar athchúrsáilte agus is féidir, lena n-áirítear úsáid cóbalt athchúrsáilte den chéad uair. Déantar an banna Spóirt freisin as ábhair athchúrsáilte. Ina theannta sin, tá Apple tiomanta do mhonarú Apple Watch go léir a chumhachtú le leictreachas in-athnuaite agus tá infheistíocht déanta aige i leictreachas glas chun na hastaíochtaí ionchais ó mhuirearú úsáideoirí a fhritháireamh.

Thapaigh Apple an deis freisin aird a tharraingt ar a thiomantas don inbhuanaitheacht trí thionscnamh Apple 2030. Tá príomhfhoirgneamh na cuideachta go hiomlán neodrach ó thaobh carbóin de agus oibríonn sé ar leictreachas in-athnuaite. D’aontaigh breis is 100 soláthraí leictreachas in-athnuaite a úsáid, agus chuir Apple tús le hiarrachtaí caomhnaithe mar fhoraoisí a phlandáil agus mangróif a atógáil. Faoi 2030, tá sé mar aidhm ag Apple tionchar aeráide glan nialasach a bhaint amach dá tháirgí go léir.

Tá an ghné nua Beartaíonn Dúbailte agus cumas feabhsaithe Siri ag an Apple Watch Ultra 2, uasghrádú ó mhúnla na bliana seo caite. Tá taispeáint iontach aige le gile uasta de 3000 nits. Cuireann an Ultra 2 béim freisin ar ghnéithe nua rothaíochta agus jogging, chomh maith lena oiriúnacht do thumadóirí agus taiscéalaithe. Cosúil le Sraith 9, tá sé déanta as ábhair athchúrsáilte agus is táirge atá neodrach ó thaobh carbóin de.

Goideann an iPhone 15 an seó lena dathanna pastel iontacha agus athrú suntasach ar an dearadh tosaigh. Mar is gnáth, tá nuálaíocht comhcheangailte ag Apple le haistéitic chun gléas anála a sheachadadh.

Foinsí:

– Treochtaí Digiteacha