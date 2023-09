Sroicheann Apple Glasgow Store Comhaontú Pá tar éis Aontachtaithe

Tá comhaontú pá bainte amach ag siopa Apple i nGlaschú, Albain, leis an gcomhlacht tar éis a gceardchumann. I mí na Samhna, vótáil fostaithe sa siopa i bhfabhar ceardchumann GMB na Ríochta Aontaithe a bheith ar a son. D'fhógair Ceardchumann Oibrithe Miondíola Apple gur dhiúltaigh an fhoireann múnla pá Apple agus ina ionad sin fuair siad arduithe pá íosta agus cúiteamh do gach ball. Ina theannta sin, bainfidh formhór na foirne leas as pá feabhsaithe, agus beidh méadú 7% á fháil ag go leor acu.

Leagann na caibidlíochtaí rathúla béim ar na buntáistí a bhaineann le aontas a bheith ann, de réir Aontas na nOibrithe Miondíola Apple. Bhí siad in ann samhail pá Apple a dhéanamh níos cothroime agus níos lú ag brath ar mhéadracht treallach. Bhí siopa Apple Glasgow ar an gcéad siopa sa Ríocht Aontaithe a d’aontódh agus a d’fhoirmigh a stádas mar bhunaíocht aontasaithe aitheanta i mí Feabhra, tar éis teacht ar chomhaontú le Apple.

Is fiú a lua go bhfuil Apple go stairiúil i gcoinne foirmiú ceardchumainn ina siopaí miondíola. Fuair ​​​​an Bord Náisiúnta um Chaidreamh Oibreachais sna Stáit Aontaithe an chuideachta fiú ciontach i ngníomhaíochtaí mídhleathacha frith-ceardchumann. Ba iad imní faoi shaincheisteanna pá agus coinníollacha oibre a ndearnadh neamhaird orthu ba chúis leis an gcinneadh aontasú a dhéanamh ag siopa Apple Glasgow. Mhothaigh fostaithe go raibh neamhaird á dhéanamh ar a ngearáin, le ball foirne amháin ag cur a ndíchill in iúl trí an gníomh tuairiscithe fadhbanna a chur i gcomparáid le “litir a scríobh chuig Daidí na Nollag”.

