Eisíonn Apple Nuashonruithe Slándála a Bhaineann le Leasanna Nialais Lá a Dhíriú ar Eagraíocht na Sochaí Sibhialta

Tá nuashonruithe slándála eisithe ag Apple chun aghaidh a thabhairt ar dhá thairbhe náid-lá a úsáideadh i gcoinne ball d'eagraíocht sochaí sibhialta i Washington DC D'aimsigh Citizen Lab, grúpa faire idirlín a imscrúdaíonn malware rialtais, na leochaileachtaí.

Bhí leochaileacht náid-cliceáil ar cheann de na heachtraí a fuarthas, a chuireann ar chumas hackers díriú ar íospartaigh le malware gan aon idirghníomhaíocht a theastaíonn ón úsáideoir. Bhain an slabhra dúshaothraithe úsáid as an leochaileacht seo chun malware míchlúiteach NSO Group, Pegasus, a sheachadadh. Thug na taighdeoirí ag Citizen Lab faoi deara go bhféadfadh an slabhra dúshaothraithe comhréiteach a dhéanamh ar iPhones ag rith an leagan is déanaí de iOS gan idirghníomhú an íospartaigh.

Tar éis na leochaileachtaí seo a fháil amach, thuairiscigh Citizen Lab iad go pras do Apple. D'eisigh an fathach teicneolaíochta paiste ina dhiaidh sin chun aghaidh a thabhairt ar na lochtanna slándála. Ghabh Apple buíochas le Citizen Lab as tuairisc a thabhairt ar shaothair nialasacha an lae.

Is fiú a thabhairt faoi deara go ndearna Apple leochaileacht bhreise a bhreacadh freisin, rud a thugann le tuiscint go bhféadfadh go bhfuair an chuideachta amach é agus an chéad shaothrú á imscrúdú. Thug Citizen Lab an t-ainm “BLASTPASS” ar an slabhra saothraithe, toisc go raibh baint aige le húsáid PassKit, creat a éascaíonn comhtháthú Apple Pay in aipeanna.

Leag John Scott-Railton, taighdeoir sinsearach ag Citizen Lab, béim ar a thábhachtaí atá eagraíochtaí na sochaí sibhialta mar chórais luathrabhaidh don chibearshlándáil ina tweet. Spreag sé gach úsáideoir iPhone a gcuid feistí a nuashonrú chun a slándáil a chinntiú.

Tráth an ailt seo, níl freagra tugtha ag NSO Group ar iarratais ar thuairimí.

Mar fhocal scoir, léiríonn freagairt thapa Apple maidir le nuashonruithe slándála a scaoileadh chun na saothair nialasacha seo a bhaint amach a dtiomantas a gcuid úsáideoirí a chosaint ar bhagairtí cibear-fhéideartha. Tá sé ríthábhachtach d'úsáideoirí a gcuid feistí a nuashonrú go rialta chun fanacht cosanta ar leochaileachtaí atá ag teacht chun cinn.

