Shocraigh Apple iPhone 15 a Nochtadh le Uasghráduithe Incriminteacha

Tá Apple ag ullmhú chun a raon iPhone 15 a bhfuiltear ag súil leis go mór a nochtadh, le himeacht taispeántais ag a cheanncheathrú Cupertino, California. Tá súil ag an gcuideachta díolacháin a athbhunú agus tuilleadh cúiseanna a thabhairt do thomhaltóirí a táirge suaitheanta a cheannach agus í ag tabhairt aghaidh ar bheagán díolacháin. Níltear ag súil go mbeidh aon mhór-dul chun cinn teicneolaíochta san iPhone 15, ach go ndíreoidh sé ar uasghrádú incriminteach ar sceallóga, ceallraí agus ceamaraí an fheiste.

Tugann ráflaí le fios go n-áireofar sna samhlacha iPhone 15 gearradh amach cruth-aistrithe ar an scáileán taispeána ar a dtugtar “Oileán Dinimiciúla” le haghaidh fógraí aip, gné a tugadh isteach i bhfeistí Pro agus Pro Max na bliana seo caite. Ina theannta sin, féadfaidh na samhlacha Pro agus Pro Max teacht feistithe le lionsa teileafóta ar stíl peireascóip le haghaidh grianghrafadóireacht fad-achair feabhsaithe. D'fhéadfadh an lionsa telephoto súmáil optúil 6x a thairiscint, céim suas ó súmáil optúil 3x na glúine roimhe seo.

Táthar ag súil go dtiocfaidh ardú praghais ar na samhlacha Pro agus Pro Max as an gceamara feabhsaithe agus uasghrádú eile. Féadfaidh Apple na praghsanna a ardú de $100 sa bhreis go $200, in ainneoin go gcuireann boilsciú iar-phaindéimeach brú ar bhuiséid teaghlaigh. Athrú suntasach eile a bhfuiltear ag súil go bhfógróidh Apple é an t-aistriú go dtí an caighdeán cábla USB-C chun an iPhone 15 agus samhlacha sa todhchaí a mhuirearú. Tagann an t-athrú seo agus rialtóirí Eorpacha ag ordú deireadh a chur le cáblaí calafoirt Lightning faoi 2024.

Ó thaobh bogearraí de, tá sé beartaithe ag Apple iOS 17, an córas oibriúcháin den chéad ghlúin eile dá fheistí, a nochtadh. Tabharfaidh an nuashonrú seo isteach gnéithe nua cosúil le teachtaireachtaí glórphoist a thrascríobh i bhfíor-am, rud a ligeann d'úsáideoirí cinneadh a dhéanamh maidir le glao a fhreagairt sula gcríochnaíonn an glórphost.

Ar an iomlán, tá sé mar aidhm ag imeacht seolta iPhone 15 Apple díograis a ghiniúint i measc tomhaltóirí agus díolacháin a mhéadú. Cé go bhféadfadh na feabhsuithe teicneolaíochta a bheith incriminteach, tá súil ag an gcuideachta go spreagfaidh na huasghráduithe seo, mar aon leis na hathruithe a bhfuiltear ag súil leo ar chaighdeáin muirir, ceannaitheoirí chun infheistíocht a dhéanamh san atriall is déanaí den fhón cliste íocónach.

