Bhíothas ag súil le Apple Lineup Nua iPhone a Nochtadh le USB-C Charger

Tá sé beartaithe go bhfógróidh Apple a raon nua iPhone inniu, a bhfuiltear ag súil go mbeidh athrú ó Lightning go calafoirt charger USB-C ann. Tagann an t-aistriú seo i ndiaidh díospóide leis an Aontas Eorpach (AE), a bhfuil sainordú aige go gcaithfidh gach feiste beag, lena n-áirítear fóin, a bheith ag luí le cáblaí muirir USB-C faoi dheireadh na bliana seo chugainn. Áitíonn an AE go laghdóidh an t-athrú seo dramhaíl agus go sábhálfar airgead do thomhaltóirí.

D'áitigh Apple roimhe seo go bhfuil a chábla Lightning níos sláine ná na chargers USB-C, atá in úsáid cheana féin ag cuideachtaí iomaíochta ar nós Samsung. Mar sin féin, tá an chuideachta ag comhlíonadh riachtanas an AE anois. Táthar ag súil go nochtfar na samhlacha iPhone nua ag ócáid ​​Wonderlust Apple, arb é an t-am seo den bhliain a thugtar isteach iPhones nua de ghnáth.

Tagann an fógra seo ag am nuair atá Apple ag tabhairt aghaidh ar dhíolacháin iPhone atá ag laghdú mar gheall ar phraghsanna níos airde. Tá custaiméirí ag roghnú moill a chur ar uasghrádú go samhlacha níos nuaí. Ina theannta sin, tá an chuideachta ag déileáil le teannas taidhleoireachta idir na Stáit Aontaithe agus an tSín. Tugann tuarascálacha le fios go bhfuil rialtas na Síne ag cur cosc ​​ar státseirbhísigh ó fhóin Apple a úsáid.

Tuar anailísithe gurb é an t-athrú chuig USB-C a bheidh mar phríomhfhócas fógra Apple. Creideann Yory Wurmser, Príomh-Anailísí ag Insider Intelligence, go mbeidh samhlacha nua Apple Watch agus AirPod ag imeacht an lae inniu freisin, ach is é an iPhone 15 an scaoileadh is suntasaí don chuideachta. Creideann lucht déanta beartas an AE go simpleofar saol na nEorpach trí chomhluchtairí a thabhairt isteach agus go gcuirfear deireadh leis an ngá atá le luchtairí as feidhm, agus go sábhálfar €250 milliún sa bhliain ar thomhaltóirí dá bharr.

Cé go bhféadfadh imní a bheith ag roinnt tomhaltóirí faoin athrú cábla, thuar anailísithe cosúil le Avi Greengart ó Techsponential go nglacfaidh tomhaltóirí agus go n-oiriúnóidh siad don chaighdeán nua laistigh de ghlúin. Táthar ag súil freisin go n-ardóidh Apple praghsanna ar a mhúnlaí Pro mar aon le feabhsuithe ar cheamaraí agus sliseanna iPhone.

Tá imní ardaithe mar gheall ar an titim le déanaí ar dhíolacháin iPhone, arbh ionann é agus beagnach leath d’ioncam iomlán Apple. Bhí tionchar freisin ag srianta rialtas na Síne ar iPhones ag oifigí rialtais agus ag eintitis stát-tacaithe ar scaireanna Apple agus ar mheon an mhargaidh. Mar sin féin, creideann anailísithe cosúil le Dan Ives ó Wedbush go bhfuil sciar suntasach den mhargadh faighte ag Apple sa tSín agus ag súil nach ndéanfadh aon toirmeasc féideartha difear ach ar chodán beag de dhíolacháin iPhone réamh-mheasta sa tír.

Foinsí:

- AFP

Sainmhínithe:

– Calafoirt luchtaire tintreach: Na calafoirt luchtaithe dílseánaigh a úsáideann feistí Apple.

– USB-C: Calafort luchtaithe uilíoch atá ag éirí mar chaighdeán tionscail do go leor gléasanna leictreonacha.

– An tAontas Eorpach (AE): Aontas polaitiúil agus eacnamaíoch ina bhfuil 27 mBallstát san Eoraip.

– Cáblaí luchtaithe USB-C: Is cáblaí inchúlaithe iad cáblaí USB-C, ar a dtugtar USB Cineál-C freisin, atá in ann cumhacht agus sonraí a tharchur.