Imeacht Apple's Fall iPhone: Rumors and Leaks

Táthar ag súil go mór le himeacht iPhone titim Apple, ar a dtugtar “Wonderlust,”. Táthar ag súil go dtaispeánfaidh an ócáid ​​ceithre iPhones nua agus cúpla samhlacha Apple Watch. Athrú mór amháin ar dócha go dtabharfar suntas dó ná an t-aistriú ó cháblaí Lightning go USB-C, i gcomhréir le rialacháin an Aontais Eorpaigh.

Is dócha go mbeidh méideanna scáileáin cosúil lena réamhtheachtaithe ar na iPhones nua, a bhfuiltear ag súil go dtabharfar iPhone 15 agus iPhone 15 Pro orthu. Is dóichí go mbeidh taispeántais ProMotion ag na samhlacha barrleibhéil, iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max, le ráta athnuachana athraitheach 120Hz. Athrú suntasach eile is ea tabhairt isteach na gcalafoirt USB-C, cé go bhfuil ráflaí ann nach mbeidh luasanna aistrithe sonraí níos tapúla ag na samhlacha deiridh ach amháin.

Táthar ag súil go dtabharfar Dinimiciúla Island, an gearradh amach taispeána a tugadh isteach san iPhone 14 Pro, anonn go dtí na ceithre mhúnla den tsraith iPhone 15. Ní hamháin go bhfolaíonn an t-alt snámh seo i bhfoirm pillín dubh faoi bharr an scáileáin an ceamara tosaigh agus an braiteoir Aghaidh ID ach taispeánann sé foláirimh agus fógraí i bhfíor-am freisin.

Maidir le dearadh, féadfaidh an iPhone 15 Pro agus Pro Max aistriú ó fhrámaí cruach dhosmálta go frámaí tíotáiniam, rud a fhágann go mbeidh siad níos láidre agus níos éadroime. Táthar ag súil le bezels níos tanaí freisin, a bhaintear amach trí phróiseas déantúsaíochta nua ar a dtugtar ró-mhúnlú brú íseal-insteallta. D’fhéadfadh Cnaipe Gníomhaíochta a bheith sa tsraith pro freisin, cosúil leis an Apple Watch Ultra, a bheadh ​​in ionad an lasc balbh traidisiúnta.

Táthar ag súil go n-áireofar leis na huasghráduithe ceamara sa tsraith iPhone 15 lionsa nua peireascóip atá eisiach don tsamhail Pro Max, rud a cheadóidh cumais súmáil optúla feabhsaithe. Ina theannta sin, is dócha go mbeidh sliseanna níos tapúla den chéad ghlúin eile ar na feistí, mar an tslis rumoured 3nm A17 Bionic do na samhlacha Pro agus Pro Max.

Maidir leis an Apple Watch Series 9, táthar ag súil gurb é an príomh-athrú crua-earraí ná tabhairt isteach an sliseanna S9, an chéad uasghrádú próiseálaí fíor ó 2020. Cé go bhféadfadh sé nach dtairgfidh sé athruithe suntasacha, táthar ag súil go mbeidh an Apple Watch Series 9 fós ina uasghrádú soladach do dhíograiseoirí Apple Watch.

Is dócha go gcuirfear tús le réamhorduithe do na samhlacha iPhone nua an Aoine i ndiaidh na hócáide, le hinfhaighteacht ghinearálta ag tosú seachtain ina dhiaidh sin. Mar sin féin, is fiú a thabhairt faoi deara go bhféadfadh na samhlacha nua seo teacht le tag praghas níos airde.

