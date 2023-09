Imeacht Apple 2023: Seoladh Sraith iPhone 15 agus Ionchais

I gceann cúpla uair an chloig, cuirfidh Apple tús lena imeacht bliantúil Meán Fómhair, ar a dtugtar 'Wonderlust', áit a nochtfaidh sé an ghlúin is déanaí de iPhones agus táirgí eile de ghnáth. I mbliana, tá súil ag gach duine ar an tsraith iPhone 15 a bhfuiltear ag súil go mór leis, a bhfuiltear ag súil go dtabharfaidh sé uasghráduithe agus feabhsuithe suntasacha ar phríomhlíne smartphone Apple.

Tuairiscítear go n-áireofar sa tsraith iPhone 15 an iPhone caighdeánach 15, an iPhone 15 Plus níos mó, agus na samhlacha préimhe - iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max. Táthar ag súil go mbeidh scáileán 6.1-orlach i gceist leis na samhlacha caighdeánacha, agus beidh taispeáint 6.7-orlach níos mó ag na samhlacha Plus. Athrú suntasach amháin i ngach samhail iPhone 15 is ea an t-aistriú ón gcalafort Lightning go dtí an calafort USB-C, ag tairiscint níos mó solúbthachta d’úsáideoirí i nascacht.

Tiocfaidh na samhlacha Pro, mar is gnách, le gnéithe préimhe agus tag praghas níos airde. Deirtear go bhfuil dearadh níos caol acu le bezels cuartha agus fonnadh tíotáiniam in ionad cruach dhosmálta. D’fhéadfadh go mbeadh cnaipe athdheartha “balbh” ann freisin a d’fhéadfadh feidhmiú mar chnaipe Gníomhaíochta, spreagtha ag an Apple Watch Ultra.

Faoin gcochall, táthar ag súil go mbeidh an iPhone 15 Pro agus Pro Max faoi thiomáint ag an sliseanna 3-nanaiméadar A17 uasghrádaithe, ag gealladh luasanna níos tapúla agus éifeachtúlacht fheabhsaithe. Ina theannta sin, d'fhéadfadh go n-áireofaí leis na samhlacha Pro lionsa ceamara teileafhóta feabhsaithe le haghaidh cumas grianghrafadóireachta níos fearr.

Tá sonraí praghsála na sraithe iPhone 15 fós neamhchinnte, ach tá tuairimíocht ann maidir le méadú praghais féideartha i gcomparáid leis an nglúin roimhe sin. Tá an anailísí Jeff Pu ag tuar go bhféadfadh an iPhone 15 Pro tosú ag $1,099, agus molann foinsí eile méadú $100 don dá mhúnla Pro, ag cur an iPhone 15 Pro idir $1,099 agus $1,199, agus an Pro Max idir $1,199 agus $1,299.

Tagann seoladh na sraithe iPhone 15 ag am dúshlánach do thionscal na bhfón cliste, le laghdú ar dhíolacháin le déanaí. Tháinig laghdú 2.4 faoin gcéad ar dhíolacháin smartphone Apple le ráithe anuas, ach tá sé mar aidhm ag an gcuideachta leas na dtomhaltóirí a athbhunú le gnéithe agus uasghráduithe láidre an lineup nua. Ina measc seo tá teicneolaíocht Dinimiciúla Oileán, deireadh a d’fhéadfadh a bheith ann den scoth íocónach, agus dul chun cinn ceamara nuálach ar nós lionsa peireascóip don iPhone 15 Pro Max.

Agus imeacht Apple díreach uaireanta ar shiúl, tá díograiseoirí teicneolaíochta agus tomhaltóirí ag súil go fonnmhar le nochtadh oifigiúil na sraithe iPhone 15 agus fógraí spreagúla eile. Bígí ag súil le tuilleadh nuashonruithe a fháil ar imeacht Apple's Wonderlust.

