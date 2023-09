Apple chun Múnlaí Nua iPhone agus Tuilleadh a Fhógairt ag Príomhócáid

Tá Apple ag ullmhú a raon samhlacha iPhone is déanaí a nochtadh le linn a phríomhócáid ​​​​a bhfuiltear ag súil leis go mór, dar teideal "Wonderlust." Tá an ócáid ​​​​le haghaidh Dé Máirt ag 10 AM PT agus beidh sé á sruthú beo do lucht féachana ar fud an domhain. Chomh maith leis na iPhones nua, féadfaidh Apple freisin Apple Watch nua a nochtadh agus nuashonruithe a sholáthar ar an headset Vision Pro VR atá le teacht.

Tugann ráflaí le fios go dtabharfaidh Apple isteach ceithre mhúnla iPhone den chéad ghlúin eile: an iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max. Go háirithe, táthar ag súil go mbeidh athrú ar na samhlacha “Pro” ó fhrámaí cruach dhosmálta go frámaí tíotáiniam níos éadroime agus a d’fhéadfadh a bheith níos tanaí. Cé go bhfuil tuairimíocht ann faoin gcuma a bheidh air, coimeádfar na sonraí go dtí an chomhdháil.

Athrú suntasach amháin is dócha go bhfógróidh Apple é an t-aistriú óna chalafort Lightning dílseánaigh go dtí an calafort USB-C a bhfuil glacadh níos forleithne leis. Tá an t-athrú seo á thiomáint ag rialacháin an AE agus d'fhéadfadh impleachtaí a bheith aige ar an gcaoi a dtéann ceannaitheoirí iPhone sa todhchaí i ngleic lena gcuid feistí. Tá sé fós le feiceáil conas a chuirfidh Apple an t-athrú seo i láthair agus a fhírinneoidh sé dá chustaiméirí.

Chomh maith le nochtadh an iPhone, féadfaidh Apple an deis a thapú chun atriall nua den Apple Watch a nochtadh. Tá cuntas teiste ag an gcuideachta maidir lena gléas inchaite móréilimh a athnuachan ar bhonn bliantúil, cé go bhfuil sonraí maidir leis an Apple Watch nua fós gann.

Ina theannta sin, d'fhéadfadh Apple teagmháil a dhéanamh go hachomair ar an Vision Pro, an headset réaltachta fhíorúil a bhfuiltear ag súil leis go mór. Agus an t-imeacht iPhone ag tarraingt aird shuntasach, ní bheadh ​​​​sé ina ionadh dá gcuirfeadh Apple nuashonruithe ar fáil maidir le dul chun cinn an Vision Pro roimh é a sheoladh an bhliain seo chugainn.

Chun féachaint ar bheoshruth na príomhócáide, is féidir le lucht féachana rochtain a fháil air go díreach ar shuíomh Gréasáin oifigiúil Apple nó trí YouTube. Beidh an t-imeacht ar fáil ar shruth beo YouTube, agus taispeánfaidh an app Apple TV an t-imeacht beo chomh maith le cinn roimhe seo dóibh siúd ar fearr leo Apple TV a úsáid.

Agus samhlacha nua iPhone á nochtadh go luath, nuashonruithe féideartha ar an Apple Watch, agus léargais ar fhorbairt an headset Vision Pro VR, geallann príomhimeacht Apple taispeántas spreagúil de na nuálaíochtaí agus na tairiscintí is déanaí de chuid na cuideachta.

