Sraith iPhone 15: Praghas, Uasghráduithe, agus Ráflaí

Tá Apple réidh chun a raon iPhone 15 a nochtadh ag an ócáid ​​​​"Wonderlust" inniu, agus tá go leor sceitheanna agus ráflaí tagtha chun cinn maidir le praghsáil na samhlacha iPhone 15 Pro. De réir na bhfoinsí seo, feicfidh samhlacha iPhone 15 Pro agus iPhone 15 Pro Max méadú suntasach ar phraghsanna i gcomparáid le samhlacha na bliana seo caite. Táthar ag súil go mbeidh an ardú praghais is airde ag an iPhone 15 Pro Max.

Tugann ráflaí le fios go seolfar na samhlacha fanaile iPhone 15 agus iPhone 15 Plus ar an bpraghas céanna lena réamhtheachtaithe, ach léiríonn roinnt tuarascálacha go bhféadfadh méadú beag ar phraghas a bheith ann. Ar an láimh eile, táthar ag rá go bhfaighidh an iPhone 15 Pro Max an t-ardú praghais is géire in éineacht leis an uasghrádú is mó, lena n-áirítear lionsa ceamara ar stíl peireascóip agus fonnadh tíotáiniam.

Tugann faisnéis nua ó Macrumors le fios nach mbeidh aon ardú praghais ann do na samhlacha neamh-pro iPhone 15. Táthar ag súil go dtosóidh múnla bonn an iPhone 15 ag $ 799, an praghas céanna leis an iPhone 14 anuraidh. San India, socraíodh praghas an mhúnla bonn ag Rs 79,900, agus is dócha go bhfanfaidh sé mar an gcéanna i mbliana.

Deirtear go bhfuil uasghrádú dearaidh ar mhúnlaí iPhone 15 Pro ar nós bezels níos tanaí agus cuartha, chomh maith le fráma tíotáiniam nua chun an chassis cruach dhosmálta a athsholáthar. Tá ráflaí ann faoi chnaipe “balbh” athdheartha a d’fhéadfadh feidhmiú mar chnaipe Gníomhaíochta cosúil leis an Apple Watch Ultra. Féadfaidh an t-athrú seo ionad an chnaipe scoránaigh taobh a chonacthas sna glúine iPhones roimhe seo.

Táthar ag súil go dtiocfaidh méadú praghais de $ 15 ar an iPhone 100 Pro, ag tosú ag $ 1099 sna SA. D’fhéadfadh ardú praghais de Rs 10,000 ar a laghad a bheith mar thoradh air seo san India. Deirtear go bhfuil an t-ardú praghais is airde ag an iPhone 15 Pro Max sárphréimh, le praghas tosaigh féideartha de $ 1299 sna SA.

