Cad le hAghaidh (agus Gan Súil leis) ó Imeacht Wonderlust Apple

Inniu an t-imeacht Apple a bhfuiltear ag súil go mór leis, áit a nochtfaidh an fathach teicneolaíochta a chéad ghlúin eile de iPhones. Cé go bhfuil ráflaí ann go bhfuil táirgí eile á seoladh, táthar ag súil go ndíreoidh Apple go príomha ar a iPhones nua. Táthar ag súil go dtaispeánfar ceithre iPhones – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max. Ina theannta sin, féadfaidh táirgí eile cosúil le Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, agus AirPods Pro 2nd Generation le calafort USB Cineál-C nua a bheith i láthair freisin.

Mar sin féin, tá táirgí áirithe ann nach dócha go seolfar inniu iad. Ar cheann acu sin tá an rumoured iPhone 15 Ultra, a bhíothas ag súil go mbeadh gnéithe préimhe a sháródh na leaganacha Pro. Táirge eile nach féidir a nochtadh ná an Apple Watch X, a bhí speculated chun comóradh 10 mbliana an Apple Watch a cheiliúradh le gnéithe cosúil le taispeáint MicroLED agus monatóireacht ar bhrú fola. Creidtear go bhfuil an Watch X fós á fhorbairt agus ní bheidh sé réidh don imeacht seo.

Bhí ráflaí ann freisin faoi Macanna atá á gcumhachtú le M3, lena n-áirítear iMac, MacBook Air, agus MacBook Pro, ach níltear ag súil go seolfar na gléasanna seo anocht. Ina áit sin, tugann tuarascálacha le fios go bhféadfadh Apple iad a thabhairt isteach i mí Dheireadh Fómhair trí phreasráiteas seachas imeacht seolta tiomnaithe.

Maidir le iPadanna, deirtear go bhfuil iPad Pros-chumhachtaithe M3 agus iPad Air 6 nua sna hoibreacha, ach ní dócha go dtaispeánfar iad ag ócáid ​​Wonderlust. Tugann ráflaí le fios go bhféadfaí an iPad Air 6 a scaoileadh chomh luath leis an mhí seo chugainn trí phreasráiteas.

Cé go bhfuiltear ag súil go dtosóidh an AirPods Pro 2nd Generation nua le calafort USB Cineál-C, ní bheidh aon athruithe suntasacha i gcomparáid leis an tsamhail reatha. Níltear ag súil go bhfógrófar leaganacha eile de AirPods, mar shampla an AirPods Pro 3, AirPods Max 2, agus AirPods 2 le USB Type-C anocht.

Mar fhocal scoir, táthar ag súil go ndíreoidh imeacht Apple Wonderlust go príomha ar an líne nua iPhone, le roinnt táirgí breise mar an Apple Watch Series 9 agus AirPods Pro 2nd Generation. Ní dócha go nochtfar táirgí ráflaí eile cosúil leis an iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, Macs faoi thiomáint M3, iPads nua, agus samhlacha AirPods breise ag an imeacht seo.

Sainmhínithe:

– Port USB Cineál-C: Cónascaire uilíoch is féidir a úsáid chun luchtú agus aistriú sonraí ar fheistí éagsúla.

– Taispeántas MicroLED: Teicneolaíocht a úsáideann LEDanna micreascópacha chun taispeáint ardtaifigh a chruthú le codarsnacht níos fearr agus éifeachtúlacht fuinnimh.

Foinsí:

– [Teideal Foinse]: [Foinse]

– [Teideal Foinse]: [Foinse]