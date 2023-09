Nochtann Apple Sraith Nua Apple Watch 9 le Gnéithe Feabhsaithe

Reáchtáil Apple a imeacht a raibh súil mhór leis inniu, ag tabhairt isteach raon de thairiscintí crua-earraí nua. Ba é buaicphointe na hócáide ná nochtadh an bhreisithe is déanaí dá líne inchaite, an Apple Watch Series 9.

Tá an smartwatch nua faoi thiomáint ag an sliseanna S9 ceannródaíoch, a bhfuil ardú 60% ar fheidhmíocht agus GPU 30% níos tapúla i gcomparáid lena réamhtheachtaí. Rinne Deidre Caldbeck, stiúrthóir Apple Watch Product Marketing, tagairt dó mar an "sliseanna faire is cumhachtaí fós."

Ceann de na feabhsuithe tábhachtacha i Sraith 9 ná deachtú feabhsaithe, atá feabhsaithe suas le 25%. Déanfaidh an feabhsúchán seo orduithe gutha agus idirghníomhaíochtaí le Siri níos gan stró d’úsáideoirí.

Tugann Sraith 9 roinnt gnéithe spreagúla nua isteach. Is féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar shonraí sláinte le Siri anois, rud a cheadaíonn monatóireacht áisiúil ar a folláine agus a bhfolláine. Cuireann gné eile ar a dtugtar Ainm Drop ar chumas úsáideoirí faisnéis phearsanta a roinnt le húsáideoirí eile in aice láimhe a bhfuil Sraith Apple Watch 9 acu freisin. Ina theannta sin, ceadaíonn an ghné Beartaíonn Dúbailte d'úsáideoirí feidhmeanna an faire a rialú tríd an corrmhéarr agus an ordóg a thapáil ar an láimh a chaitheann siad an faire.

Tá gile an taispeántais faoi dhó ag Apple freisin, rud a chinntíonn infheictheacht fheabhsaithe fiú i solas geal na gréine. Breis phraiticiúil eile is ea an cumas do iPhone a ping go díreach ón uaireadóir, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca do ghuthán a aimsiú nuair a théann sé ar iarraidh.

I nuacht eile, tá tuairimíocht agus leideanna ann go mbeidh an iPhone is déanaí feistithe le cónascaire USB-C. Cé nach bhfuil sé seo deimhnithe go hoifigiúil, tugann foinsí slabhra soláthair agus tuarascálacha le déanaí le fios go bhféadfadh Apple a bheith ag déanamh an aistrithe. Dhéanfadh an t-athrú seo luasanna luchtaithe níos tapúla a dhíghlasáil agus comhoiriúnacht fheabhsaithe le feistí USB-C eile.

Léiríonn na fógraí spreagúla seo ó imeacht Apple a dtiomantas chun teorainneacha na teicneolaíochta a bhrú, ag seachadadh táirgí nuálacha a chuireann le taithí an úsáideora.

