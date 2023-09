Nochtann Apple AirPods Pro (2ú Glúin) le Gnéithe Feabhsaithe

D’fhógair Apple le déanaí go bhfuil an AirPods Pro (2ú giniúint) á sheoladh, ina bhfuil roinnt uasghráduithe agus feidhmiúlacht fheabhsaithe. Tagann an AirPods Pro nua (2ú glúin) anois le MagSafe Charging (USB-C), ag seachadadh caighdeán fuaime feabhsaithe agus eispéireas fuaime níos tumtha.

De réir Apple, cuireann an AirPods Pro 2 suas le Cealú Torainn Gníomhach a dhúbailt, chomh maith le modh Trédhearcachta chun cinn. Ina theannta sin, feabhsaíodh an taithí spásúil fuaime, rud a thugann eispéireas fuaime níos tumtha d'úsáideoirí. Chun oiriúnacht níos fearr a chinntiú, tagann an AirPods Pro 2 le raon méadaithe de mhéideanna leideanna cluaise.

Ar cheann de na nuashonruithe suntasacha tá cumas muirir USB-C a chur leis, rud a fhágann go bhfuil sé níos áisiúla d’úsáideoirí a gcuid feistí a mhuirearú. Tá friotaíocht feabhsaithe deannaigh ag na AirPods Pro nua freisin, rud a thugann rátáil IP54 do na cluasáin agus don chás araon. Ligeann sé seo d'úsáideoirí iad a thabhairt go compordach ar a n-eachtraí lasmuigh gan a bheith buartha faoi dhamáiste deannaigh.

Ina theannta sin, tabharfaidh an AirPods Pro (2ú glúin) isteach Lossless Audio le Apple Vision Pro. Cumasaíonn an ghné seo latency ultra-íseal le haghaidh eispéireas fuaime gan uaim agus ardchaighdeáin. Cumasaíonn an teaglaim den sliseanna H2 sna AirPods Pro is déanaí agus Apple Vision Pro, chomh maith le prótacal fuaime gan sreang úrnua, 20-giotán, 48 kHz Lossless Audio le latency fuaime íosta.

Chuir Apple in iúl freisin go mbeidh Apple Vision Pro ar fáil sa todhchaí, rud a mheastar go n-ardóidh sé an t-eispéireas fuaime gan sreang níos faide fós. Cuirfidh an ghné seo atá le teacht ar chumas úsáideoirí taitneamh a bhaint as an taithí fuaime gan sreang is airde sa tionscal, ag cur le siamsaíocht, cearrbhachas, glaonna FaceTime, agus feidhmchláir fuaime eile.

Beidh an AirPods Pro (2ú giniúint) ar fáil le hordú ag tosú inniu, le hinfhaighteacht sa siopa ag tosú ar 22 Meán Fómhair. Leis na nuashonruithe agus na feabhsuithe seo, tá sé mar aidhm ag an AirPods Pro (2ú glúin) nua eispéireas fuaime níos uaim agus níos tumtha a sholáthar d’úsáideoirí.

