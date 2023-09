Apple's Soláthraí Foxconn a Loingsiú Déanta san India iPhone 15, Ag Leathnú Déantúsaíochta Thar an tSín

Tá an soláthraí Apple Foxconn le tosú ag seoladh an iPhone Déanta san India 15 díreach seachtainí tar éis na fóin chliste a rolladh amach ó mhonarchana na Síne. Tá an t-aistriú seo ag Apple mar chuid de thionscnamh ilbhliantúil chun a mhonarú a éagsúlú níos faide ná an tSín agus leochaileachtaí an tslabhra soláthair a laghdú. Ní hamháin go gcabhróidh cóimeáil iPhones san India le Apple a chumais déantúsaíochta a leathnú ach freisin le maolú a dhéanamh ar neamhchinnteachtaí trádála de bharr teannais idir Washington agus Beijing.

Beidh ról ríthábhachtach ag saoráid Foxconn i Sriperumbudur, Tamil Nadu, maidir le loingsiú na n-aonad iPhone is déanaí a éascú. Mar sin féin, beidh táirgeadh iPhone 15 san India ag brath ar infhaighteacht na gcomhpháirteanna, arna bhfoinsiú go príomha trí allmhairí, chomh maith le scálaithe rianúil línte táirgeachta ag saoráid Foxconn in aice le Chennai.

Chomh maith le Foxconn, táthar ag súil go dtosóidh soláthraithe Apple eile atá ag feidhmiú san India, ar nós Pegatron Corp. agus saoráid Wistron Corp. a bheidh le fáil go luath ag Tata Group, ar chomhthionól iPhone 15. Neartóidh sé seo láithreacht déantúsaíochta Apple san India.

Tá an iPhone 15 le seoladh inniu ag ócáid ​​Wonderlust, mar aon le fógraí eile lena n-áirítear an tsraith nua Apple Watch agus Apple AirPods. Táthar ag súil go mbeidh cúl gloine agus taobhanna alúmanaim sna samhlacha iPhone 15 agus 15 Plus, agus tuairiscítear go mbeidh athrú ar dhearadh tíotáiniam ag na leaganacha Pro ardleibhéil, rud a fhágann go mbeidh siad níos marthanaí agus níos éadroime.

Tríd is tríd, is beart straitéiseach é cinneadh Apple iPhones a mhonarú san India chun a slabhra soláthair a éagsúlú agus a spleáchas ar an tSín a laghdú. Tríd an déantúsaíocht a leathnú thar an tSín, tá sé mar aidhm ag Apple soláthar níos athléimní agus níos sláine dá tháirgí ríthábhachtacha a chinntiú.

Foinsí:

- Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-12/foxconn-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15

– LiveMint: https://www.livemint.com/technology/gadgets/apple-to-start-shipping-made-in-india-iphone-15-report-11657667457472.html