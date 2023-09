Nochtann Apple iPhone 15 Lineup ag Imeacht Wonderlust

Tá sé fógartha ag Apple seoladh a shraith iPhone 15 a bhfuil súil leis go mór ag ócáid ​​Wonderlust. Thug an ócáid, a chraolfar ón oifig Apple Cupertino, ceithre iPhone nua isteach - an iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max.

Ceann de na hathruithe móra sa tsraith iPhone 15 ná an t-aistriú chuig tacaíocht USB Cineál-C. Tuairiscítear gur tharla an t-aistriú seo mar gheall ar rialacháin AE a thacaíonn le naisc chaighdeánaithe gléasanna. Cé go bhféadfadh luasanna muirir teoranta a bheith ag samhlacha caighdeánacha iPhone 15 le cáblaí atá deimhnithe ag Apple, cuirfidh an iPhone 15 Pro agus Pro Max luasanna aistrithe sonraí níos tapúla ar fáil.

Maidir le dearadh, táthar ag súil go mbeidh cúl gloine agus taobhanna alúmanaim ag samhlacha iPhone 15 agus 15 Plus. Ar an láimh eile, beidh dearadh tíotáiniam ag na leaganacha Pro deiridh, rud a fhágann go mbeidh siad níos marthanaí agus níos éadroime. Beidh na samhlacha Pro á gcumhachtú ag an chipset nua A17 freisin, rud a fhágann go mbeidh feidhmíocht níos fearr agus saol na ceallraí.

Tá sé beartaithe freisin go scaoilfidh Apple nuashonruithe ar a línte faire, lena n-áirítear an Apple Watch Series 9 agus Apple Watch Ultra. Beidh roinnt athruithe dearadh bunúsacha i gceist leis na uaireadóirí seo agus an cuma foriomlán céanna á gcoimeád ag samhlacha na bliana seo caite.

Fógra spreagúil eile is ea plean Apple a chuid gabhálais Lightning-bhunaithe a thiontú go USB-C. Beidh an AirPods Pro móréilimh ar cheann de na chéad táirgí a dhéanfaidh an t-aistriú seo. Tá sé beartaithe ag Apple freisin muirearú USB-C a thabhairt isteach dá AirPods rialta agus AirPods Max sa bhliain amach romhainn.

Ina theannta sin, nochtfaidh Apple na sceidil scaoileadh le haghaidh iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, agus tvOS 17, a nochtadh roimhe seo ag imeacht WWDC 23 na cuideachta i mí an Mheithimh.

Ar an iomlán, geallann imeacht Apple's Wonderlust dul chun cinn spreagúil ina thairiscintí iPhone, faire, agus cúlpháirtí, agus ag an am céanna ag tabhairt aghaidh ar bhrú rialála agus ag feabhsú taithí úsáideora.

Sainmhínithe:

– USB Cineál-C: Ceanglóir caighdeánaithe agus comhéadan cábla a cheadaíonn aistriú sonraí níos tapúla agus seachadadh cumhachta.

– Rialacháin AE: Rialacháin arna leagan síos ag an Aontas Eorpach chun comhoiriúnacht agus caighdeánú i naisc feistí a áirithiú.

– Chipset A17: An sliseanna próiseálaí a úsáidtear sa tsraith iPhone 15 Pro, a bhfuil cáil air as a fheidhmíocht fheabhsaithe agus as a éifeachtúlacht fuinnimh.

Foinsí:

– [Foinse 1: Luaigh foinse an ailt]

– [Foinse 2: Luaigh foinse an ailt]