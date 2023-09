Glac leis an bhFómhar ag Laethanta Úll agus Margadh Le Téigh i nGleann Lehigh

Bí réidh le fáilte a chur roimh shéasúr an fhómhair i nGleann Lehigh ag an bhféile Apple Days atá le teacht arna eagrú ag Músaeim & Láithreáin Stairiúla Bethlehem. Beidh an fhéile titim seo ar siúl ag Plandála Burnside radhairc Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh ó 10 am go 5 pm

Cuireann Apple Days raon gníomhaíochtaí agus is díol spéise ar fáil do chuairteoirí de gach aois. Ó bhia blasta agus milseoga go ceol beo agus taispeántais stairiúla, tá rud éigin ann do gach duine. Is féidir le lucht freastail taitneamh a bhaint as turais chapaillíní agus gníomhaíochtaí éagsúla leanaí freisin.

I mbliana, cuireann Apple Days roinnt breisithe nua spreagúla leis an bhféile. Don chéad uair, beidh Comórtas Cornpholl á reáchtáil acu Dé Sathairn. Is féidir le rannpháirtithe foireann beirte a chruthú agus dul san iomaíocht le haghaidh deis a bhuachan. Ina theannta sin, is féidir le lovers ainmhithe bailiú timpeall agus féachaint mar a chruthaíonn muca iontais saothair ildaite ealaíne. Déanann na pictiúir “Pigcasso”, atá ar fáil le ceannach, cuimhneacháin uathúla.

Is féidir le cuairteoirí páirt a ghlacadh freisin i gceiliúradh 275ú Cóisir Breithlá Burnside. Cabhraigh le hullmhú do chóisir lá breithe ar théama na Coilíneachta trí pháirt a ghlacadh i dtascanna mar éadaí a ní, cócairí breithlá a chócaireacht, agus an tábla a shocrú.

Chomh maith le gníomhaíochtaí na féile, tá Músaeim & Láithreáin Stairiúla Bethlehem ag tairiscint deis d’ealaíontóirí óga páirt a ghlacadh i gcomórtas deartha lógó Apple Days. Beidh an dearadh buaiteach cruthaithe ag mac léinn i ngráid 3-6 le feiceáil i ngach cur chun cinn margaíochta do Laethanta Apple 2024.

Tá ticéid iontrála do Laethanta Apple ar fáil le ceannach, le lascainí le haghaidh réamhordú. Tá cead isteach ginearálta $10 roimh an Satharn agus $12 ar lá na hócáide. Is féidir le páistí (4-17) dul isteach ar $5. Tá pacáistí teaghlaigh ar fáil freisin, le pacáistí aon lae ar phraghas $25 (do bheirt daoine fásta agus beirt leanaí) agus pacáistí dhá lá ar $30 (bailí don Satharn agus don Domhnach). Dóibh siúd ar spéis leo blaiseadh de ghrúdlanna áitiúla, is féidir pasanna Phuball Grúdlann Apple a cheannach ar $25 roimh Dé Sathairn agus $27 ar lá na hócáide.

Más mian leat milseoga, is féidir leat iad a réamhordú agus a phiocadh suas Dé hAoine ag Market to Go. Mar sin féin, má roghnaíonn tú milseoga réamhordaithe Dé Sathairn nó Dé Domhnaigh, tá cead isteach don fhéile ag teastáil.

Tá páirceáil ar thailte na féile teoranta, mar sin tá sé inmholta páirceáil ag Lot Ollscoil Moravian ar an taobh thoir de Monocacy Creek agus an siúlóid ghearr a dhéanamh chuig an bhféile. Tá seirbhís tointeála ar fáil ó Mheánscoil Nitschmann go Plandáil Cois Dónna dóibh siúd ar fearr leo gan tiomáint.

Trí fhreastal ar Laethanta Apple, ní hamháin go mbeidh am iontach agat, ach beidh tú ag tacú freisin le Músaeim & Láithreáin Stairiúla i mBeithil ina misean chun 20 sainchomhartha stairiúil i mBeithil a chaomhnú. Ina theannta sin, beidh tú ag cur leis an ngeilleagar áitiúil trí thacú le Gleann Lehigh agus gnólachtaí réigiúnacha.

Le haghaidh ticéid agus tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar historicbethlehem.org.

Foinsí:

Músaeim & Láithreáin Stairiúla i mBeithil.