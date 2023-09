Líne nua iPhone 15 Nochta ag Apple le ciorruithe praghais d’úsáideoirí na hÉireann

Tá Apple tar éis a líne iPhones agus uaireadóirí cliste is déanaí a nochtadh go hoifigiúil, nuair a fógraíodh raon iPhone 15 agus Sraith Apple Watch 9. Cé go bhfuil an fathach teicneolaíochta tar éis praghsanna a iPhones a ardú sna Stáit Aontaithe, gheobhaidh úsáideoirí Éireannacha lascaine. Tosaíonn an iPhone 15 Pro ag € 1,239, ciorrú praghais € 100 ó mhúnla na bliana seo caite. Tosóidh an iPhone 15 ag €979, i gcomparáid le €1,029 bliain ó shin. Laghdaíodh praghas an iPhone 15 Plus freisin go €1,129 ó €1,179.

Tá sé mar aidhm ag Apple eispéireas foriomlán an úsáideora a fheabhsú lena fheistí nua, in ainneoin na ndúshlán a bhaineann leis an ngéarchéim costais mhaireachtála atá ann faoi láthair. Geallann na iPhones nua cáilíocht glaonna feabhsaithe, grianghrafadóireacht, agus glacadh le calafort muirir USB caighdeánach. Beidh cnaipe gníomhaíochta in-saincheaptha ag samhlacha an iPhone 15 Pro, agus beidh dearadh tíotáiniam níos marthanaí agus córas ceamara níos cumhachtaí ag an iPhone 15 Pro.

Beidh an sliseanna A15 feistithe ag an raon iPhone 16, agus beidh an sliseanna A17 uasghrádaithe ag na samhlacha Pro. Ghlac an iPhone 15 freisin le nasc USB C le haghaidh muirearú agus aistriú sonraí, i gcomhréir le spriocdháta an AE chun muirearú a chaighdeánú faoi 2024. Ina theannta sin, tá Apple tar éis cumais satailíte éigeandála an iPhone a leathnú, ag cur Cúnamh Cois Bóthair trí satailíte.

Tá Apple Watch Series 9 tugtha isteach freisin, ina bhfuil feidhm rialaithe gothaí, próiseáil iarratais Siri ar an faire féin, agus comhtháthú feabhsaithe leis an HomePod. Leanann an chuideachta ag tabhairt tosaíochta d'inbhuanaitheacht, le hiarrachtaí deireadh a chur le plaisteach ó phacáistiú, úsáid a bhaint as ábhair athchúrsáilte 100%, agus ag brath ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite glan.

Foinsí:

– Anailísí Foresight PP, Paolo Pascatore

- Fógra oifigiúil Apple

Sainmhínithe:

– USB C: Nasc bus srathach uilíoch a úsáidtear go coitianta chun luchtú agus aistriú sonraí i bhfeistí leictreonacha.

– Sliseanna A16 agus A17: Tagraíonn sé seo do na próiseálaithe a úsáidtear i bhfeistí Apple, agus is é A17 an leagan is nuaí agus níos cumhachtaí.

– Cumais satailíte éigeandála: Cumas feiste nascadh le líonra satailíte chun cumarsáid a dhéanamh agus cúnamh a thabhairt i gcásanna éigeandála.