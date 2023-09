Faigheann Apple Paitinn d'Ábhar Neamhlonrach Dubh, D'fhéadfadh sé Athrú a thabhairt chuig iPhones agus MacBooks

Deonaíodh paitinn do Apple a ligeann don chuideachta ábhar dubh neamhlonrach a úsáid ar a chuid táirgí, lena n-áirítear iPhones agus MacBooks. D’fhormheas Oifig Trádmharcanna agus Paitinne na Stát Aontaithe (USTPO) an phaitinn, a comhdaíodh in 2020, le déanaí.

Bhí an-tóir ar úsáid dubh Neamhlonrach i dtáirgí Apple i measc tomhaltóirí, mar is léir ó scaoileadh an leagan Neamhlonrach dubh iPhone 7 roinnt blianta ó shin. Mar sin féin, ní raibh an t-aiseolas don tsraith iPhone 7 dearfach go leor do Apple leanúint ar aghaidh ag tairiscint an tsamhail. Tugann an paitinn seo le fios go bhfuil Apple dáiríre faoin ábhar dubh Neamhlonrach anois agus ba mhaith leis a chinntiú go gcomhlíonann a tháirgí an caighdeán atá ag teastáil sula seolfar iad sa mhargadh.

Ligeann an phaitinn do Apple úsáid a bhaint as páirteanna dubh neamhlonrach anodized a thairgeann bailchríoch gan smál, gan bhearna. Tugann íomhánna a ghabhann leis an bpaitinn le fios freisin go bhféadfaí malairt neamhlonrach dubh a bheith ann le haghaidh iPhones agus Apple Watches. Cé nach dócha go dtarlóidh sé i mbliana, toisc go bhfuil an tsraith nua iPhone 15 le seoladh go luath, molann an phaitinn go bhféadfaí iPhone dubh neamhlonrach a thabhairt isteach go luath amach anseo.

Chomh maith le iPhones, osclaíonn an phaitinn an doras do MacBooks dubh Neamhlonrach, nach bhfuil ar fáil ag Apple le blianta fada. Tá tóir ar craicne dubh neamhlonrach i measc úsáideoirí MacBook, agus léiríonn an phaitinn seo go bhféadfadh Apple a bheith ag smaoineamh ar rogha dubh Neamhlonrach dá ríomhairí glúine.

Maidir leis an tsraith iPhone 15 atá le teacht, a bhfuiltear ag súil go n-áireofar leis samhlacha mar an iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max, tá ráflaí ann maidir le mór-uasghráduithe ceamara, lena n-áirítear lionsa peireascóip. Féadfaidh comhlacht tíotáiniam a bheith sna samhlacha Pro freisin, rud a d'fhéadfadh praghas an táirge a mhéadú.

Tá sé soiléir go bhfuil Apple ag iniúchadh roghanna nua dá tháirgí, agus tugann an phaitinn don ábhar dubh Neamhlonrach le fios go bhfuil an chuideachta ag smaoineamh go gníomhach ar an leagan seo a thabhairt isteach. Agus lucht leanúna ar bís ag fanacht go fonnmhar le scaoileadh na sraithe iPhone 15, ní inseoidh ach am an mbeidh rogha dubh Neamhlonrach i measc na dtairiscintí.

Foinsí:

– Oifig Trádmharcanna agus Paitinne na Stát Aontaithe (USTPO)