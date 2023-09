Bhí súil ag Apple iPhone 15 a nochtadh le muirearú USB-C

Tá Apple réidh chun an iPhone 15 a bhfuiltear ag súil leis go mór a scaoileadh, le ráflaí ag tabhairt le fios go dtréigeanfaidh sé a charger Lightning dílseánaigh i bhfabhar muirir USB-C. Ligfeadh an t-aistriú seo do mhuirearú uilíoch agus sruthlódh sé an próiseas muirir thar ghléasanna agus brandaí éagsúla.

An bhliain seo caite, rith an tAontas Eorpach dlí a éilíonn ar fhóin chliste, táibléad, agus gléasanna beaga eile tacú le muirearú USB-C faoi 2024. Tá sé mar aidhm ag an reachtaíocht seo líon na luchtairí agus na gcáblaí a laghdú a gcaithfidh tomhaltóirí déileáil leo agus feistí nua á gceannach acu, chomh maith. chun comhoiriúnacht idir feistí arna dtáirgeadh ag monaróirí éagsúla a chur chun cinn.

Cé go bhféadfadh an t-athrú seo a bheith suntasach do iPhones, tá Apple tar éis a iPads agus MacBooks a aistriú go muirear USB-C cheana féin. Mar sin féin, tá an chuideachta i gcoinne an t-athrú a dhéanamh ar an iPhone. Chuir Leas-Uachtarán sinsearach Apple ar mhargaíocht ar fud an domhain, Greg Joswiak, béim roimhe seo ar luach agus uileláithreacht an charger Lightning ach d'admhaigh sé go gcloífeadh an chuideachta le sainordú an AE.

Tá cinneadh an AE ar aon dul lena iarrachtaí aghaidh a thabhairt ar dhramhaíl leictreonach. Mar sin féin, d'fhéadfadh an t-aistriú chuig chargers USB-C níos mó r-dhramhaíl a ghiniúint ar dtús agus daoine ag deireadh a gcuid cáblaí Lightning. Is dócha go gcaithfidh Apple clár athchúrsála cábla Lightning a fhorbairt chun an tionchar ar an gcomhshaol a mhaolú.

Tá cúiseanna airgeadais taobh thiar de fhriotaíocht Apple don athrú freisin. Bhí an charger Lightning ina fhoinse ioncaim brabúsach do Apple, trí cháblaí Lightning a dhíol agus na gabhálais agus cáblaí tríú páirtí a théann trína chlár Made For iPhone. Dá n-aistreofaí go USB-C, gheobhfaí cuid den rialú seo agus aistreofaí chuig éiceachóras níos oscailte agus níos uilíoch.

Níl sé soiléir fós an gcuirfear an t-aistriú chuig USB-C i bhfeidhm ar fud gach múnla den iPhone 15 nó an mbeidh sé teoranta do na feistí Pro. Mar sin féin, níltear ag súil go mbeidh an t-aistriú chuig muirearú USB-C ina spreagadh amháin do thomhaltóirí uasghrádú. Úsáideann go leor gléasanna soghluaiste, lena n-áirítear iPads Apple féin agus MacBooks, USB-C cheana féin, mar sin níor cheart go mbeadh rochtain ar sreanga muirir deacair nó costasach.

San fhadtéarma, tá buntáistí soiléire ag córas muirir uilíoch do thomhaltóirí. Déanfaidh an t-athrú seo iPhones a ailíniú freisin leis an treocht atá ag fás maidir le húsáid USB-C i bhfeistí eile. Cé go bhféadfadh tuairimíocht a bheith ann faoi athrú féideartha ar mhuirearú gan sreang sa todhchaí, tá sé teoranta faoi láthair ag luasanna muirir níos moille i gcomparáid le muirearú sreangaithe.

Foinsí:

– Sainmhíniú ar charger Lightning: Cábla luchtaithe dílsithe arna fhorbairt ag Apple dá fheistí.

– Sainmhíniú ar charger USB-C: Caighdeán muirearaithe uilíoch a cheadaíonn luchtú níos tapúla agus comhoiriúnacht thar ghléasanna agus brandaí éagsúla.