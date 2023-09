Sceallóga Apple Déanta i SAM, ach Pacáistiú Déanta Fós sa Téaváin

De réir The Information, déanfar sceallóga Apple, a mhonaraigh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), sa mhonarcha nua i Phoenix, Arizona, mar a d'fhógair POF Apple, Tim Cook. Mar sin féin, ní mór na sliseanna seo a sheoladh ar ais go dtí an Téaváin le haghaidh tionóil toisc nach bhfuil na háiseanna riachtanacha ag monarcha Arizona chun na sliseanna níos forbartha a phacáistiú.

Is é an pacáistiú an chéim dheireanach de mhonarú sliseanna, áit a gcuirtear na comhpháirteanna le chéile taobh istigh de thithíocht chun luas agus éifeachtúlacht cumhachta a fheabhsú. Cé gur féidir sliseanna le haghaidh iPads agus Mac a phacáistiú lasmuigh de Taiwan, ní mór sliseanna an iPhone a chur le chéile sa tír. Tá an modh pacáistithe seo in úsáid ag Apple ó 2016 i leith.

Seachas Apple, tá cliaint eile ag TSMC freisin cosúil le NVIDIA, AMD, agus Tesla, a gcaithfear a gcuid samhlacha sliseanna, lena n-áirítear NVIDIA's H100, a sheoladh ar ais go Taiwan le haghaidh pacáistiú. Tuairiscítear go n-úsáidfidh Google an ardphacáistiú a úsáidtear ar an iPhone dá fhóin Pixel sa todhchaí freisin.

Tá maoiniú suntasach curtha ar leataobh ag rialtas SAM, tríd an Acht CHIPS, chun déantúsaíocht sliseanna a dhreasú sna SA agus chun spleáchas ar sholáthróirí thar lear a laghdú. Tá sé mar aidhm ag an aistriú seo tionscal leathsheoltóra SAM a threisiú i measc teannais leis an tSín i gcomparáid leis an Téaváin.

Cé go bhfuil clár Ard-Déantúsaíochta Pacáistithe Náisiúnta bunaithe ag an rialtas chun pacáistiú sliseanna a thabhairt chuig na SA, tá sé ag fáil i bhfad níos lú maoinithe i gcomparáid le déantúsaíocht sliseanna. Dúirt Institiúid na gCiorcad Clóbhuailte go léiríonn sé seo easpa tosaíochta do phacáistiú. Níl aon phlean ag TSMC áiseanna pacáistithe a thógáil sna SA mar gheall ar na costais arda atá i gceist agus is dócha go dtairgfidh sé aon mhodh pacáistithe sa Téaváin amach anseo.

