Tugann Apple isteach an iPhone 15 le Port USB-C agus Córas Ceamara Feabhsaithe

Tá Apple díreach tar éis na fóin chliste is déanaí a nochtadh, an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus, agus is é an ghné sheasta amach ná cuimsiú port USB-C. Is imeacht é seo ó chónascaire Lightning dílseánaigh Apple, agus an chuideachta ag athrú chun cloí le rialacháin an Aontais Eorpaigh atá le teacht. Tosaíonn an iPhone 15 ag $799 don mhúnla 128GB, agus tosaíonn an iPhone 15 Plus ag $899 don toilleadh stórála céanna.

Cé go bhfuil dearadh iPhones na bliana seo cosúil go dlúth leis an iPhone 14, tá feabhsuithe suntasacha ann. Tá an tOileán Dinimiciúla i ngach samhail anois, gearradh amach pillín a tugadh isteach san iPhone 14 Pro agus Pro Max. Cuireann sé bealach nua ar fáil chun féachaint ar fhógraí agus idirghníomhú le haipeanna. Ina theannta sin, tá taispeáint OLED Super Retina ag an iPhone 15 atá in ann ábhar Dolby Vision a thaispeáint le gile 1,600 nits. Sroicheann buaicghile an taispeántais seo 2,000 nits i solas na gréine, atá dhá oiread sin a réamhtheachtaí.

Is é an t-uasghrádú is suntasaí don iPhone 15 ná a chóras ceamara. Tá an braiteoir príomhcheamara uasghrádaithe go 48 megapixels ó na 12 megapixels roimhe seo a fuarthas san iPhone 14. Tá lionsa telephoto 12-megapixel ar an bhfón freisin agus feabhsuithe ar an modh portráide. Ní gá d’úsáideoirí aistriú de láimh go mód portráide a thuilleadh, agus tá feabhsuithe ar mhodh oíche, ar Ghrianghraif Bheo agus ar mhodh gníomhaíochta.

Laistigh den iPhone 15, tá Apple tar éis an chipset a uasghrádú go dtí an A16, an próiseálaí céanna a úsáideadh i samhlacha iPhone 14 Pro na bliana seo caite. Geallann an chuideachta saol ceallraí uile-lae, a bhuíochas le ceallraí níos mó. Áirítear ar an iPhone 15 freisin sliseanna ultra-leathanbhanda dara glúin le haghaidh nascacht feabhsaithe agus aimsiú beachta i Find My.

Chomh maith leis an iPhone 15, tá Apple ag seoladh an Sraith 9 Apple Watch nua, ina bhfuil sliseanna uasghrádaithe le feidhmíocht GPU feabhsaithe agus sliseanna ultra-leathanbhanda den dara glúin. Tugann an t-uaireadóir isteach freisin gné "sconna dúbailte" agus níos mó.

