Fógraíonn Apple Dáta Eisiúna iOS 17

Nocht Apple ar deireadh an dáta eisithe do iOS 17 le linn an imeachta a bhí aige le déanaí. Beidh an leagan is déanaí de na bogearraí ar fáil le huasghrádú saor in aisce Dé Luain, Meán Fómhair 18. Tagann an fógra seo tar éis mórán súil ó úsáideoirí Apple ó fógraíodh na bogearraí den chéad uair ag imeacht WWDC i mí an Mheithimh. Táthar ag súil go ndéanfaidh iOS 17 eispéireas an iPhone a athrú go hiomlán.

Roimh an scaoileadh oifigiúil, cuireadh leagan béite de iOS 17 ar fáil do thástálaithe. Mar sin féin, beidh an leagan iomlán inrochtana do chách anois. Tá roinnt gnéithe spreagúla ann a tharraing aird i measc úsáideoirí. Ar cheann de na gnéithe seo tá uasghrádú ar FaceTime, rud a ligeann d’úsáideoirí glórphoist físeáin a fhágáil. Ina theannta sin, cuirfidh uirlis ar a dtugtar NameDrop ar chumas úsáideoirí faisnéis teagmhála a roinnt go héasca ach a bhfóin a choinneáil gar dá chéile. Dóibh siúd a bhaineann taitneamh as eagrú, tá aip irise nua tugtha isteach freisin.

Feabhsúchán suntasach amháin atá tar éis spéis go leor a chur chun cinn ná an gealltanas maidir le gné feabhsaithe uathcheart. Deirtear go bhfoghlaimíonn an t-uathcheart nuashonraithe seo ó roghanna an úsáideora, rud a chuireann deireadh leis an bhfrustrachas a bhaineann le hionadaigh focal neamhbheartaithe.

Ar an dáta seolta an 18 Meán Fómhair, is féidir iOS 17 a rochtain trí na bogearraí a nuashonrú. Tabharfaidh sé seo deis d'úsáideoirí taitneamh a bhaint as na gnéithe nua agus feabhsaithe go léir a tugadh isteach. Leanann Apple ag soláthar dul chun cinn a chuireann le heispéireas an úsáideora dá chustaiméirí.

