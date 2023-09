Ócáid Seolta Sraith Apple iPhone 15: Cad le bheith ag súil leis

Tá tionscal na bhfón cliste ag súil go mór le himeacht Apple Wonderlust, áit a mbeidh an tsraith iPhone 15 a bhfuiltear ag súil leis go mór le nochtadh. Táthar ag súil go dtabharfaidh Apple ceithre mhúnla isteach ina chéad líne eile iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max.

Deirtear go dtiocfaidh na samhlacha caighdeánacha iPhone 15 le gnéithe nua cosúil le Dynamic Island, ceamara 48 MP, agus tacaíocht USB Cineál-C. Ar an láimh eile, táthar ag tuar go mbeidh níos mó gnéithe préimhe ag na leaganacha Pro, mar shampla cnaipe gníomhaíochta agus fráma tíotáiniam.

Bhí tuairimíocht ann go bhféadfadh ardú praghais don iPhone 15 Pro a bheith mar thoradh ar na huasghráduithe seo. Mhol anailísithe ag banc na Breataine Barclays roimhe seo go bhféadfadh an iPhone 15 Pro ardú praghais $ 100 a fheiceáil i gcomparáid lena réamhtheachtaí, ag tosú ag $ 1,099 don leagan 128GB. Mar sin féin, tá amhras ar na héilimh seo ag gnólacht taighde Taiwanese TrendForce, ag tuar go leanfaidh an iPhone 15 Pro ag tosú ag $999.

Luaigh TrendForce freisin gur dócha go gcoimeádfaidh Apple na roghanna stórála don iPhone 15 Pro, ag tairiscint leaganacha 128GB, 256GB, 512GB, agus 1TB. Mar sin féin, d'fhéadfadh go mbeadh méadú ar RAM go 8GB. Mar sin, d’fhéadfadh ceannaitheoirí ionchasacha an iPhone 15 Pro an leagan 128GB a fháil ar $999.

Idir an dá linn, táthar ag súil go dtiocfaidh ardú praghais ar an iPhone 15 Pro Max. De réir TrendForce, is dócha gurb é $ 15 an praghas tosaigh don iPhone 1,199 Pro Max, atá $ 100 níos airde ná an praghas reatha iPhone 14 Pro Max.

D’fhéadfaí an t-ardú praghais don iPhone 15 Pro Max a chur i leith roinnt gnéithe nua, lena n-áirítear ceamara peireascóip a bhfuil ráflaí air chun cumais súmála 5X-6X a thairiscint. Bhí ráflaí ann freisin a thugann le tuiscint go bhféadfadh sé súmáil suas le 10X a bhaint amach, rud a chuirfeadh ar chomhchéim leis an Samsung Galaxy S23 Ultra.

Cé go bhfuil barántúlacht na ráflaí seo fós neamhchinnte, geallann imeacht Apple Wonderlust a bheith ina ócáid ​​​​spreagúil. Chomh maith leis an tsraith iPhone 15, táthar ag súil freisin go dtaispeánfaidh Apple an Apple Watch Series 9 agus AirPods Pro 2 le nascacht USB Cineál-C.

Foinsí: Barclays, TrendForce