Filleann Andrew Flintoff ar Cruicéid tar éis Top Gear Crash

Tá Andrew Flintoff, iar-chricéadóir agus láithreoir ar Top Gear, tar éis filleadh ar an gcruicéid tar éis dó gortuithe a fháil i dtimpiste ardluais le linn dó a bheith á scannánú don seó. Tharla an timpiste ag Aeradróm Dunsfold Park i Surrey, áit a raibh Flintoff ag tiomáint Morgan Super 3 trí roth ag 130msu. D’fhulaing sé gortuithe aghaidhe agus easnacha briste ach tá téarnamh air ó shin.

Tá Flintoff, a d’éirigh as an gcraic in 2009, ag obair anois mar chomhairleoir gan phá le foireann fear Shasana le linn a sraithe One-Lay International in aghaidh na Nua-Shéalainne. Chonacthas é ag stiúradh druileanna páirce mar ullmhúchán don chéad chluiche i nGairdíní Sophia Caerdydd. Bhí scars infheicthe ar a aghaidh agus téip ar a shrón faoi deara.

Tá baint ag Flintoff le Top Gear chun deiridh, agus cinneadh déanta aige éirí as tar éis na timpiste. Níorbh é seo an chéad timpiste a bhí aige ar an seó, mar bhí sé tar éis tuairteáil isteach i stalla margaidh roimhe seo agus é tar éis titim ó thriail ar luas ard. Chuir an BBC stop sealadach le scannánú don seó agus déanfaidh sé athbhreithniú sláinte agus sábháilteachta.

Ag labhairt dó faoin timpiste, dúirt foinse gar do Flintoff go raibh tionchar mothúchánach agus fisiceach air ag an eachtra. Chuir iar-láithreoir Top Gear Angela Rippon a comhbhrón in iúl, ag tabhairt faoi deara nach tiománaithe gairmiúla iad na láithreoirí agus go n-iarrtar orthu go minic tascanna dúshlánacha a dhéanamh.

Cé nach bhfuil sé ar an bhfoireann don Chorn Domhanda san India atá le teacht, is forbairt dhearfach é filleadh Flintoff ar an gcruicéid don lucht leanúna agus don spórt. Is cinnte go rachaidh a thaithí agus a saineolas chun tairbhe fhoireann Shasana le linn a gcluichí in aghaidh na Nua-Shéalainne.

