Seolann Sonatrach Ardán Digiteach Frith-éillithe chun dul i ngleic le Breabaireacht

D'fhógair Sonatrach, cuideachta fuinnimh stáit na hAilgéire, seoladh a ardán tuairiscithe digiteach, Sonatrach Frith-éillithe Comhlíonadh: SPEAKUP, mar iarracht chun éilliú agus breabaireacht a chomhrac. Forbraíodh an t-ardán le caighdeáin agus uirlisí slána chun rúndacht agus sábháilteacht daoine aonair a thuairiscíonn gníomhaíochtaí mídhleathacha a chinntiú.

Tríd an ardán seo, tá sé mar aidhm ag Sonatrach fostaithe, comhpháirtithe, custaiméirí, agus páirtithe leasmhara eile a spreagadh chun gníomhartha tromchúiseacha mídhleathacha nó aindleathacha a sháraíonn beartas frith-éillithe agus cód iompair na cuideachta a thuairisciú. Trí thuairisciú macánta a éascú, tá sé mar aidhm ag Sonatrach a chomhrac i gcoinne an éillithe a neartú agus cultúr trédhearcachta agus sláine a bhunú laistigh den chuideachta.

Mar cheann de na cuideachtaí fuinnimh is mó ar domhan, tá Sonatrach tar éis aghaidh a thabhairt ar roinnt scannail éillithe le fiche bliain anuas a bhaineann le hoifigigh cuideachta agus eintitis eachtracha. Go háirithe, bhí baint ag an gcuideachta le cás éillithe le dhá chuideachta Iodálach, Eni agus Saipem, maidir le tionscadail fuinnimh agus innealtóireachta.

Tá breithiúna na hAilgéire ag fiosrú faoi láthair éadáil Sonatrach ar scaglann ola Augusta sa tSicil in 2018. Mar thoradh ar an imscrúdú seo díbríodh iar-Phríomhfheidhmeannach na cuideachta, Abdelmoumen Ould Kaddour, ón UAE in 2021.

Is céim shuntasach chun cinn é tionscnamh Sonatrach chun ardán digiteach frith-éillithe a sheoladh chun aghaidh a thabhairt ar éilliú agus breabaireacht laistigh den chuideachta. Trí ardán slán a sholáthar le haghaidh tuairiscithe, tá sé mar aidhm ag Sonatrach timpeallacht oibre níos cuntasaí agus níos eiticiúla a chruthú.

Tagann an t-aistriú seo ós rud é go bhfuil go leor cuideachtaí ar fud an domhain ag aithint a thábhachtaí atá bearta frith-éillithe agus ag cur cláir láidre comhlíonta i bhfeidhm. Tá sé ríthábhachtach fostaithe agus geallsealbhóirí a spreagadh chun labhairt in aghaidh an éillithe chun cleachtais éillitheacha a chosc agus aghaidh a thabhairt orthu.

Foinse: Ní úsáidtear foinse ar leith.