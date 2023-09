Tá Moill Féideartha i bPleananna Digiteacha le sárú ag Oifig Imeasctha Teicneolaíochta Aerfhórsa

Tá moill ionchasach ar oifig nuabhunaithe um chomhtháthú teicneolaíochta an Aerfhórsa maidir lena pleananna digiteacha uaillmhianacha a chur i bhfeidhm mar gheall ar shrianta buiséadacha. Tá sé mar aidhm ag an oifig, nach bhfuil ach bliain d’aois aici, córais néal-ordaithe agus rialaithe agus bonneagar digiteach eile a thabhairt chuig oibreoirí faoi 2024.

Is é fís an Aerfhórsa ná teicneolaíochtaí nua-aimseartha agus réitigh dhigiteacha a ghiaráil chun cumais oibriúcháin a fheabhsú agus próisis a shruthlíniú. Chuirfeadh córais néal-bhunaithe ordaithe agus rialaithe ar chumas oibreoirí rochtain a fháil ar shonraí agus ar fhaisnéis fíor-ama, rud a chuirfeadh feabhas ar chinnteoireacht agus éifeachtacht misin.

Mar sin féin, agus moilleanna buiséid ag teacht chun cinn, d’fhéadfadh go gcuirfí iallach ar an Aerfhórsa a chuid iarrachtaí claochlaithe digiteacha a mhoilliú. D’fhéadfadh tionchar a bheith ag na moilleanna sin ar an amlíne chun teicneolaíochtaí agus bonneagar nua a chur chun feidhme, rud a chuirfeadh teorainn le cumas an Aerfhórsa chun tairbhí na néalríomhaireachta agus nuálaíochtaí digiteacha eile a ghiaráil go hiomlán.

Tá ról ríthábhachtach ag an oifig um chomhtháthú teicneolaíochta maidir leis an mbearna idir oibreoirí agus an teicneolaíocht a líonadh. Is é an misean atá aige ná teicneolaíochtaí ceannródaíocha a thacaíonn le riachtanais oibríochtúla an Aerfhórsa a aithint, a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Trí bhonneagar digiteach a shruthlíniú agus ardteicneolaíochtaí a chomhtháthú, tá sé mar aidhm ag an oifig ullmhacht agus éifeachtúlacht misean foriomlán an Aerfhórsa a fheabhsú.

Léiríonn na moilleanna féideartha buiséid an tábhacht atá le maoiniú leordhóthanach a fháil chun tacú le dul chun cinn teicneolaíochta san arm. I ré ina bhfuil cumais dhigiteacha ag éirí níos ríthábhachtach, tá sé ríthábhachtach don Aerfhórsa tosaíocht a thabhairt d'infheistíochtaí sa bhonneagar digiteach agus comhtháthú gan uaim teicneolaíochtaí nua a áirithiú.

Cé go bhfuil an oifig um chomhtháthú teicneolaíochta tiomanta dá pleananna digiteacha, d’fhéadfadh go mbeadh gá le coigeartuithe ar an amlíne de bharr na srianta buiséadacha. Beidh ar an Aerfhórsa a chuid tosaíochtaí a mheas go cúramach agus cinntí straitéiseacha a dhéanamh chun a chinntiú go bhfanann a chuid iarrachtaí claochlaithe digiteacha ar an mbóthar ceart.

