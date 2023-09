Feiceann Feidhmchlár AI Character.ai Méadú ar Rannpháirtíocht Úsáideoirí

Tá méadú tagtha ar rannpháirtíocht úsáideoirí ar a apps soghluaiste Character.ai, a ligeann d’úsáideoirí a gcarachtar AI féin a chruthú. Léirigh anailís a rinne an gnólacht faisnéise margaidh Similarweb le déanaí go bhfuil 4.2 milliún úsáideoir gníomhach míosúil sna Stáit Aontaithe anois ag aipeanna iOS agus Android do Character.ai, i gcomparáid le haipeanna soghluaiste ChatGPT, a bhfuil beagnach 6 milliún úsáideoir gníomhach míosúil acu sna SA.

Tá fás suntasach tagtha ar Character.ai ó seoladh é i mBealtaine 2023, rud a sháraigh 1.7 milliún suiteáil ina chéad seachtain. Is dúshlán don chuid is mó d’aipeanna soghluaiste é úsáideoirí a choinneáil, le meánráta coinneála 30 lá de 3-4% agus rátaí díshuiteála níos mó ná 40% tar éis 30 lá. D'éirigh le Character.ai uchtaitheoirí luatha a choinneáil agus úsáid níos mó a bhaint as thar na míonna ó thosaigh sé.

Mar sin féin, tá ChatGPT fós chun tosaigh ar Character.ai ar an ngréasán, go príomha toisc gur fearr le go leor úsáideoirí a gcuid chatbots AI a thógáil agus a idirghníomhú ar ghléasanna soghluaiste seachas trí shuíomh Gréasáin. Go domhanda, léiríonn sonraí Android go bhfuil líon i bhfad níos airde úsáideoirí gníomhacha míosúla ag ChatGPT ar fhóin phóca i gcomparáid le Character.ai.

Réimse amháin a sheasann Character.ai amach is ea déimeagrafach an úsáideora níos óige. Tá thart ar 60% dá lucht féachana gréasáin comhdhéanta de dhaoine 18-24 bliana d’aois, a d’fhan comhsheasmhach i rith an tsamhraidh agus tháinig laghdú ar thrácht láithreán gréasáin chuig ChatGPT. Léiríonn soláthraithe AI ​​eile freisin uchtú níos ísle i measc aoisghrúpaí níos óige.

Léiríonn sonraí Similarweb go bhfuil laghdú tagtha ar ChatGPT ar chuairteanna domhanda ar shuíomhanna gréasáin ar feadh trí mhí as a chéile. Mar sin féin, tá cúlú siar ar chuairteanna ar shuíomh Gréasáin ChatGPT mar gheall ar atosú na scoilbhliana le déanaí, rud a léiríonn slánúcháin. Ar an láimh eile, chonaic Character.ai laghdú ar thrácht a shuíomh Gréasáin i rith an tsamhraidh ach rinne sé cúiteamh dó trí ghlacadh lena apps soghluaiste.

Tá an poitéinseal ag Character.ai a bhonn úsáideoirí a leathnú tuilleadh, le tacaíocht ón maoiniú suntasach de $150 milliún Sraith A agus luacháil $1 billiún. Tá taithí fhairsing ag bunaitheoirí an tosaithe, Noam Shazeer agus Daniel De Freitas, i réimse an AI agus tá ardán cumhachtach tógtha acu a fheabhsaíonn a tháirge go leanúnach.

Cé gur ábhar misnigh é rath Character.ai agus rannpháirtíocht úsáideoirí atá ag dul i méid, tá sé fós le feiceáil an gcoimeádfaidh sé an tóir atá air i measc úsáideoirí óga nó an gclisfidh air mar threocht AI eile.

Foinsí: Similarweb