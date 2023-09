Character.ai Dul Chun Cinn ar ChatGPT in Úsáid Aipeanna Soghluaiste

Character.ai, an déantóir app AI a chuireann ar chumas úsáideoirí a gcuid carachtair AI féin a dhearadh, tá fás suntasach ar úsáid app soghluaiste. De réir anailíse a rinne an gnólacht faisnéise margaidh Similarweb le déanaí, tá 4.2 milliún úsáideoir gníomhach míosúil sna Stáit Aontaithe anois ag na haipeanna iOS agus Android do Character.ai, i gcomparáid le beagnach 6 milliún úsáideoir gníomhach míosúil ChatGPT sna Stáit Aontaithe.

Cé go bhfuil fás Character.ai suntasach, tá láithreacht níos mó fós ag ChatGPT ar an ngréasán, rud a d'fhéadfadh a bheith mar gheall ar rogha úsáideoirí Character.ai tógáil agus idirghníomhú le chatbots AI ar a gcuid gléasanna soghluaiste seachas trí shuíomh Gréasáin. Ar fud an domhain, sáraíonn ChatGPT Character.ai freisin i dtéarmaí úsáide soghluaiste, le 22.5 milliún úsáideoir gníomhach míosúil do ChatGPT i gcomparáid le 5.27 milliún do Character.ai.

Gné suimiúil amháin ná go meallann Character.ai déimeagrafach i bhfad níos óige i gcomparáid le apps AI eile, lena n-áirítear ChatGPT. Tagann beagnach 60% de lucht féachana gréasáin Character.ai ón aoisghrúpa 18-24 bliain d’aois, a d’fhan comhsheasmhach fiú nuair a tháinig laghdú ar thrácht gréasáin ChatGPT. I mí Iúil, níorbh ionann daoine idir 18 agus 24 bliana d’aois ach 27% de thrácht gréasáin ChatGPT.

Léirigh an anailís freisin go bhfuil rátaí uchtála níos ísle ag soláthraithe AI ​​eile i measc aoisghrúpaí níos óige. Tá céatadáin i bhfad níos ísle ag Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, agus Google’s Bard (idir 18.46% go 25.3%) den déimeagrafach 18-24 i gcomparáid le 60% de Character.ai.

Tháinig laghdú ar chuairteanna domhanda ar shuíomhanna Gréasáin ChatGPT le trí mhí anuas, ach léiríonn sonraí Similarweb comharthaí feabhsuithe de réir mar a thosaigh an scoilbhliain arís. Ar an láimh eile, lean Character.ai a úsáid i rith an tsamhraidh mar gheall ar a dhíriú ar shiamsaíocht seachas a bheith ina chúntóir obair bhaile nó ina chúntóir taighde amháin.

Tá poitéinseal láidir ag Character.ai le haghaidh tuilleadh fáis ar an mbonn úsáideoirí tar éis an maoiniú suntasach de $150 milliún i Sraith A, rud a fhágann gur fiú $1 billiún don ghnólacht nuathionscanta. Seasann an app amach i measc gineadóirí carachtar AI eile, lena bunaitheoirí Noam Shazeer agus Daniel De Freitas, a bhí roimhe seo saineolaithe AI ​​ag Google.

Cé go bhfuil glacadh Character.ai sa todhchaí fós neamhchinnte, aithníodh bunaitheoirí an aip mar leantóirí sa réimse AI, agus tá spás leanúnach le feabhsú ag an am tosaithe de réir mar a chruthaíonn níos mó úsáideoirí agus a théann i ngleic lena charachtair.

Foinse: Similarweb, Reuters