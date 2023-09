Tá sé fógartha ag AGC, monaróir gloine, ceimiceán agus ábhair ardteicneolaíochta is fearr ar domhan, go bhfuil a ghloine rialaithe solais Digital CurtainTM glactha le haghaidh samhail Toyota's Century, atá le seoladh i 2023. Is é seo an chéad uair a ghlactar le rialú solais. Baineadh úsáid as gloine i gcodanna doras gluaisteán. Ligeann glacadh le Digital CurtainTM i suíocháin cúil an tsamhail Century le tarchur solais agus infheictheacht a rialú láithreach, ag cur le fairsingeacht agus compord an taobh istigh cábáin.

Is cineál gloine rialaithe solais é Digital CurtainTM a laghdaíonn teas agus glare solas na gréine agus é ag soláthar príobháideachta sa stát maolú agus mothú oscailteacht sa stát soiléir. Murab ionann agus gloine rialaithe solais roimhe seo a úsáidtear mar fhuinneoga seasta, cuireann Digital CurtainTM marthanacht cheimiceach agus marthanacht mheicniúil araon, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le haghaidh nochtadh fadtéarmach ar dhálaí aimsire éagsúla. Ina theannta sin, comhlánaíonn dearadh na gloine fuinneoige, lena dearadh ceirmeach dubh tanaí agus néata, gradam samhail na hAois.

Cuireann cur i bhfeidhm Digital CurtainTM deireadh leis an ngá atá le dathanna agus cruthaítear spás suíocháin cúil níos mó, níos forbartha agus níos compordaí, agus ag an am céanna cinntíonn sé príobháideacht mhéadaithe. De réir mar a éilíonn tionscal na ngluaisteán réitigh ghloine níos sofaisticiúla agus níos éagsúla, tá sé mar aidhm ag Grúpa AGC rannchuidiú le sochaí nua soghluaisteachta a bhaint amach trí na hábhair agus na réitigh is fearr is féidir a sholáthar.

Tá gloine rialaithe solais Digital CurtainTM comhdhéanta de ghloine lannaithe le scannán speisialta idir dhá leathán gloine. Tá ábhar speisialta sa scannán seo a laghdaíonn thart ar 99% ar ghhathanna UV i modhanna maolaithe agus tarchurtha araon. Is féidir dáileadh agus treoshuíomh an ábhair speisialta laistigh den scannán a rialú trí voltas, rud a ligeann d'athrú meandarach idir an modh dimmed agus tarchurtha.

Sa mhodh dimmed, socraítear an t-ábhar speisialta go randamach, ag scaipeadh solas agus ag casadh an ghloine teimhneach chun glare, teas a laghdú, agus príobháideacht a chinntiú. Sa mhodh tarchurtha, nuair a chuirtear voltas i bhfeidhm ar an scannán, ailíníonn an t-ábhar speisialta sa treo céanna, rud a ligeann don solas dul tríd an ghloine agus é a dhéanamh trédhearcach.

Tríd is tríd, léiríonn glacadh le gloine rialaithe solais AGC Digital CurtainTM i múnla Century Toyota chun cinn i dteicneolaíocht gloine feithicleach, ag soláthar eispéireas taobh istigh níos compordaí agus níos ilúsáidí do phaisinéirí i dtéarmaí rialú solais, infheictheachta agus príobháideachta.

Foinse: AGC (níl URL curtha ar fáil)