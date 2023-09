Scrúdaíonn Litríocht na hAfraice sa Ré Dhigiteach Lucht Féachana agus Téamaí Nua

Tá an chéad staidéar ar litríocht dhigiteach san Afraic, “Litríocht na hAfraice sa Ré Dhigiteach: Polaitíocht Aicme agus Ghnéis sa Scríbhneoireacht Nua ón gCéinia agus ón Nigéir,” ag tarraingt aird acadúil shuntasach. Scríofa ag Shola Adenekan, iar-iriseoir agus ollamh comhlach le staidéar na hAfraice, scrúdaíonn an leabhar ról an idirlín agus na meán nua i múnlú lucht féachana nua do litríocht na hAfraice.

Tháinig inspioráid Adenekan chun an leabhar a scríobh óna thaithí féin leis an idirlíon agus na naisc a rinne sé le scríbhneoirí agus smaointeoirí trí liostaí ríomhphoist agus ardáin na meán sóisialta. Thug sé faoi deara treocht mhéadaitheach i litríocht na hAfraice á fhoilsiú ar líne, ar ardáin cosúil le blaganna, láithreáin ghréasáin, agus níos déanaí, ardáin meáin shóisialta mar MySpace, Facebook, agus Tumblr.

Chuir an tírdhreach digiteach spás níos orgánach ar fáil do na guthanna seo a bhí ag teacht chun cinn, toisc gur tháinig pobal digiteach na hAfraice ina bpríomhlucht féachana seachas foilsitheoirí traidisiúnta. Mná agus Afracaigh íona ba ea go leor de na scríbhneoirí agus de na smaointeoirí agus níor mheas foilsitheoirí traidisiúnta a saothar a bheith fiúntach. Chuir ardáin cosúil le blag Sokari Ekine, líonraí cultúrtha agus liteartha, spásanna ar fáil do scríbhneoirí críonna ón gCéinia, ón tSomáil agus ón Afraic Theas chun a saothar a nascadh agus a roinnt.

Bhí tionchar suntasach ag an idirlíon ar litríocht na Céinia agus na Nigéire. Mar shampla, foilsíodh saothair luatha an úrscéalaí ón Nigéir Chimamanda Ngozi Adichie ar líne den chéad uair, agus d’fhás leabhar neamhfhicsin an scríbhneora Céinia, Billy Kahora, as píosa a foilsíodh ar bhlag atá imithe as feidhm anois. Bhí ról ríthábhachtach ag irisí digiteacha na hAfraice mar Scríbhneoirí Afracacha, Scríbhneoireacht na hAfraice, agus Kwani freisin maidir le hardáin a sholáthar do go leor scríbhneoirí bunaithe san Afraic inniu.

D'aimsigh gníomhaíochas Queer teach sa spás digiteach. Chuaigh go leor scríbhneoirí críonna, agus iad ag tabhairt aghaidh ar an homafóibe, go dtí an Eoraip agus Meiriceá ach lean siad orthu ag troid in aghaidh an idirdhealaithe. Thug an t-ardán ar líne deis dóibh a n-eispéiris a chur in iúl agus saibhreas shaol na hAfraice a thaispeáint. Is pointe tosaigh iad saothair scríbhneoirí críonna mar Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah, agus Romeo Oriogun chun an Afraic dhigiteach a thuiscint agus a theoiriciú, ag leagan béime ar an áit a dtrasnaíonn queerness, polaitíocht agus cearta sibhialta.

Tá ról ag an rang freisin sa tírdhreach digiteach liteartha. Cé go mbaineann na milliúin Afracach ó chúlraí éagsúla úsáid as an idirlíon, tagann go leor de cheannródaithe na bpobal liteartha digiteach ó chúlra soladach meánaicmeach. Is minic a bhíonn sé de phribhléid ag na scríbhneoirí seo a bheith ina n-ambasadóirí cultúrtha don mhór-roinn agus is féidir leo ábhair tabú mar ghnéasacht a phlé ina gcuid oibre.

Tá súil ag Adenekan go spreagfaidh a leabhar daoine eile chun saol digiteach agus ciúnas na hAfraice a fhiosrú ina gcuid scríbhneoireachta. Leagann sé béim ar a thábhachtaí atá sé staidéar a dhéanamh ar ghnáthshaol laethúil na hAfraice, ag bogadh níos faide ná fócas ar na deasghnátha iontacha agus a bhfuil baint acu le deasghnátha laethúla.

Mar fhocal scoir, tugann “Litríocht na hAfraice sa Ré Dhigiteach” léargas ar chumhacht dhinimiciúil agus chlaochlaitheach an idirlín i múnlú litríocht na hAfraice, ag cur béime ar insintí na n-Afracach críonna agus ar na guthanna a thugann dúshlán do noirm thraidisiúnta na foilsitheoireachta.

