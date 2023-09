– Faigheann Accenture Nautilus Consulting chun Réitigh Dhigiteacha Chúram Sláinte a Fheabhsú

Tá Accenture, cuideachta seirbhísí gairmiúla domhanda, tar éis a fhógairt go bhfuil Nautilus Consulting faighte aige, príomhchomhairleoireacht dhigiteach cúram sláinte atá bunaithe sa RA a bhfuil clú agus cáil ar Nautilus Consulting as a shaineolas ar réitigh Taifead Othair Leictreonach (EPR). Níor nochtadh sonraí airgeadais an mhargaidh. Is céim thábhachtach í an éadáil seo do Accenture chun a chumais san earnáil cúram sláinte a leathnú.

Déanann Nautilus Consulting, a bhfuil ceanncheathrú aige i Londain, speisialtóireacht i seirbhísí comhairliúcháin straitéiseacha agus oibríochtúla atá saincheaptha go sonrach don tionscal cúram sláinte digiteach. Tá foireann na cuideachta, atá comhdhéanta de shaineolaithe ón tSeirbhís Sláinte Náisiúnta (SNS) agus ón earnáil phríobháideach araon, tiomanta d'eispéireas othar a fheabhsú agus torthaí sláinte a fheabhsú. Trí Nautilus Consulting a chomhtháthú ina fhoireann Straitéise Sláinte & Consulting, tá sé mar aidhm ag Accenture a chumais chlaochlaithe, chur chun feidhme agus optamaithe digiteacha a neartú sa Ríocht Aontaithe agus ar fud an domhain.

Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an bhfáil seo ná an buntáiste straitéiseach a sholáthraíonn Accenture ina chaidreamh le Oracle Health. Cuirfidh taithí fhairsing Nautilus Consulting i soláthar agus i gcur i bhfeidhm ardán Mílaoise Oracle Health le cumas Accenture réitigh chuimsitheacha claochlaithe digiteacha a thairiscint ar scála mór. Déanfaidh an comhtháthú seo an bhearna idir úsáideoirí cliniciúla agus soláthraithe réitigh TF a líonadh, rud a chruthóidh eispéireas feabhsaithe othar, torthaí sláinte agus éifeachtúlachtaí oibríochtúla.

Léirigh Ashish Goel, Stiúrthóir Bainistíochta Sinsearach ar chleachtas tionscal Accenture's Health in EMEA, sceitimíní faoin éadáil, ag rá go bhfuil an tallann ceart, na cumais dhigiteacha agus na léargais straitéiseacha ag Nautilus chun athrú dearfach a thiomáint ar sheirbhísí cúram sláinte. Creideann Goel go gcuirfear dlús leis an gclaochlú digiteach trí shaineolas an dá chuideachta a chomhcheangal agus ar deireadh thiar beidh Accenture mar phríomh-chomhpháirtí i gclaochlú cúram sláinte.

D'fhreagair Simon Evans, Stiúrthóir Bainistíochta Nautilus Consulting, mothúcháin Goel, ag cur béime ar thiomantas Nautilus chun luach infheistíochtaí digiteacha i gcúram sláinte a uasmhéadú. Creideann Evans go gcuirfidh comhoibriú le Accenture ar a gcumas tionchar níos mó fós a imirt ar an éiceachóras cúram sláinte, go háirithe le linn tréimhse ina bhfuil méadú ar chostais agus ar dhúshláin acmhainní.

Léiríonn an éadáil seo tiomantas Accenture chun a réitigh dhigiteacha cúram sláinte a fheabhsú agus a thiomantas do rochtain, taithí agus torthaí seirbhísí cúram sláinte a fheabhsú. Trí shaineolas Nautilus Consulting a ghiaráil, tá sé mar aidhm ag Accenture a bheith ina chomhpháirtí iontaofa agus ina cheannaire i gclaochlú cúram sláinte.

