Déanann Cumann Oibreoirí Bureaux De Change na Nigéire Achomhairc ar Fhéinriail Dhigiteach

D'iarr Cumann Oibreoirí Bureaux De Change na Nigéire (ABCON) ar Bhanc Ceannais na Nigéire (CBN) neamhspleáchas digiteach a dheonú do Bureaux De Change (BDCanna) chun cóineasú ráta malairte a bhaint amach. D'eisigh Uachtarán ABCON, an Dr. Aminu Gwadabe, tuarascáil ag impí ar an mbanc APEX formheas gan agóid a sholáthar do na BDCanna aistriú go hoibríochtaí digiteacha go hiomlán.

Táthar ag súil go gcruthófar cóineasú ráta malairte, luaineacht an mhargaidh a íoslaghdú, agus go spreagfar fás eacnamaíoch de bharr neamhspleáchas digiteach a dheonú do BDCanna. Tá cuntas teiste ag ABCON maidir le cóineasú rátaí a bhaint amach san am a chuaigh thart, lena n-áirítear in 2006, 2009, agus ó 2018 go 2020, roimh ráig na paindéime Covid-19.

De réir an Dr. Gwadabe, dá gceadófaí neamhspleáchas digiteach d’oibreoirí d’éascódh sé fíorfhionnachtain ráta an mhargaidh, d’éascófaí cur i bhfeidhm bheartais ráta malairte eachtraí comhchuibhithe an Rialtais Feidearálach, agus thacódh sé le monatóireacht éifeachtach ar idirbhearta BDC chun ceanglais reachtúla agus rialála a chomhlíonadh.

Tá ABCON réamhghníomhach ag glacadh le teicneolaíocht agus tá infheistíochtaí suntasacha déanta aige i dtaighde TF, i bhforbairt, agus i gcur i bhfeidhm réitigh dhigiteacha éagsúla ó 2016. Tá córais monatóireachta idirbhearta i bhfeidhm anois ag oibreoirí BDC, atá feistithe le háiseanna oifige TF agus naisc idirlín. Taifeadann siad a n-idirbheart ar Amazon Web Service (AWS) ar líne i bhfíor-am agus asbhaineann siad tuairiscí laethúla lena gcur ar ais. Ina theannta sin, tá oibreoirí tar éis comhtháthú a dhéanamh le hardáin fíorúcháin Chóras Socraíochta Idir-Bhainc na Nigéire (NIBSS) agus Uimhir Fíoraithe Bainc (BVN).

Ní hamháin go gcuireann na hathchóirithe digiteacha seo le héifeachtúlacht oibriúcháin ach cuireann siad freisin le forbairt agus nuachóiriú iomlán na hearnála BDC. Tá iarratas ABCON ar neamhspleáchas digiteach ag teacht le hathchóirithe pleanáilte an CBN do BDCanna, ag cur béime ar an ngá atá le comhlíonadh le dul chun cinn teicneolaíochta.

