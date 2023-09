Fáiltíonn Bunreacht an Atlanta Journal roimh Imani Dennis agus Abbey Edmonson chuig an bhFoireann Dhigiteach

Tá áthas ar an Atlanta Journal-Constitution (AJC) a fhógairt go bhfuil Imani Dennis agus Abbey Edmonson curtha lena fhoireann dhigiteach. Mar speisialtóirí ar ábhar meán sóisialta, beidh Dennis agus Edmonson freagrach as ardáin shóisialta an tseomra nuachta a ríomhchlárú, lena n-áirítear Facebook, Twitter, agus Instagram. Comhoibreoidh siad chun iriseoireacht den scoth an AJC a thaispeáint agus chun ábhar digiteach tarraingteach a chruthú.

Chuir Imani Dennis go mór leis an AJC mar shaoroibrí agus beidh sé ar an bhfoireann go lánaimseartha anois. Sular thosaigh sí sa nuachtán, d’oibrigh sí mar intéirneach titim dhigiteach in 2020, ag fáil taithí ar bhainistíocht na meán sóisialta, eagarthóireacht leathanaigh baile an láithreáin ghréasáin, agus cruthú nuachtlitreacha. Bhí ról ríthábhachtach ag Dennis freisin maidir le Toghchán stairiúil na hUachtaránachta 2020 a chlúdach. Aithníodh a dúthracht agus a saothar mórthaibhseach le dámhachtainí mar an 2ú áit don Gné Siamsaíochta is Fearr ag Gradaim Onóracha GSPA 2020 do Nuachtán Níos Fearr.

Tugann Abbey Edmonson, le céim Mháistreachta sna Mínealaíona i scríbhinn ó Choláiste Ealaíne agus Deartha Savannah, a buanna cruthaitheacha chuig foireann meán sóisialta an AJC. D’oibrigh sí roimhe seo mar chúntóir eagarthóireachta do Invitation Magazines agus bhí sí ina stiúrthóir cruthaitheach don Atlanta Legacy Trail. Síneann spéiseanna Edmonson níos faide ná an scríbhneoireacht; caitheann sí a cuid ama saor freisin ag léiriú cartún agus portráidí.

Is eagraíocht shuntasach nuachta san Oirdheisceart é an Atlanta Journal-Constitution a dhíríonn ar chúrsaí áitiúla, a chlúdaíonn rialtais stáit agus áitiúla, an geilleagar, siamsaíocht agus spóirt. Déanann a fhoireann tiomnaithe iriseoirí a dícheall an fhírinne a nochtadh, ceart an phobail ar eolas a chosaint, agus ceannairí pobail a choinneáil cuntasach as a gcuid gníomhartha. Le stair shaibhir ag dul siar go dtí bunú The Atlanta Constitution in 1868 agus The Atlanta Journal in 1883, tá an AJC tar éis é féin a bhunú mar fhoinse iontaofa iriseoireachta inchreidte.

Foinse: The Atlanta Journal-Bunreacht