Taithí Nostalgia le Mugaí Uibheacha Cásca Seanré

Má d’fhás tú aníos in Éirinn agus má cheiliúrann tú an Cháisc, is dócha go bhfuil cur amach agat ar na mugaí a bhíodh ag teacht le d’uibheacha seacláide. Bhí na mugaí seo, go minic in éineacht le huibheacha Nestlé nó Cadbury, i bhfad níos fearr ná na cupáin bhána bhunúsacha a líonann ár gcófra anois mar áis dóibh. Tá go leor againn i seilbh na mugaí cumhach seo le blianta.

Roinneann Mick, bailitheoir mugaí uibheacha Cásca úra na 90í, an meon seo. Tá bailiúchán ollmhór bailithe aige thar na blianta, lena n-áirítear mugaí le Smarties, Jaffa Cakes, agus barraí Mars. Anois, tá Mick réidh faoi dheireadh le scaradh lena bhailiúchán agus iad a dhíol ag Siopa Popcorn atá lonnaithe i Nick's Coffee i Raghnallach ar 23 Meán Fómhair.

Díoltóirí seanré a bhfuil taithí acu is ea Mick agus a pháirtí Betzy, a fhaightear go minic ag margaí míosúla flea sna Saoirsí. An uair seo, beidh siad ag tairiscint thart ar 50 mugaí ar díol, chomh maith le rogha de phíosaí éadaí a roghnaíodh go cúramach óna mbailiúchán. Níl na mugaí in úsáid agus tá siad i ndroch-chaoi, idir €15 agus €30 in aghaidh an phíosa. Is cuma más bailitheoir thú nó go bhfuil tú ag dúil le suaitheadh ​​cumha i do chófra, is iontach an rud iad na mugaí seo a aimsiú.

Nuair a cuireadh ceist air faoina mhothúcháin maidir leis an mbailiúchán a dhíol, léirigh Mick sceitimíní agus fonn air tithe nua a fháil dá mugaí ionúin. Creideann sé go bhfuil barra seacláide is fearr leat ag gach duine, mar sin cén fáth nach mbeadh muga meaitseála agat? Ina theannta sin, níorbh fhéidir le Mick cuidiú ach trácht a dhéanamh ar an laghdú ar cháilíocht na mugaí uibheacha Cásca le blianta beaga anuas. Mheabhraigh sé faoi mhéid agus cruth na mugaí ó na 90í agus na 2000í luatha, ag rá go bhfuil na tairiscintí reatha subpar.

Go deimhin, tá mugaí 2010 go háirithe díomá. Is minic nach mbíonn go leor spáis acu le haghaidh cupán tae iomlán, agus ní hamháin go mbaineann lochtanna dearaidh, mar an liopa cealaithe, óna n-aeistéitiúil ach is baol don tsláinte iad freisin nuair a bhíonn deochanna te ar siúl acu. I gcomparáid leis sin, is teist é bailiúchán Mick ar cheardaíocht shármhaith an ama atá thart.

Má tá suim agat ceann de na mugaí uibheacha Cásca seanré seo a cheannach, coinnigh i gcuimhne gur chóir iad a nite le lámh chun a gcuid fad saoil a chinntiú. Is é an Pop Cup Shop an 23 Meán Fómhair an áit le bheith más mian leat cumha a chur le do bhailiúchán. Ná caill an deis seo chun píosa de stair mugaí uibheacha Cásca a bheith agat.

