Cuireann Dearadh Nua LED Réalachas chun cinn i dTaispeántais Tumoideachais

D'fhorbair taighdeoirí in Ollscoil Meijo agus Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta King Abdullah (KAUST) dé-óid astaithe solais saor agus ultra-bheag (LEDs) a d'fhéadfadh cur le taispeántais thumoideachais. Cuireann na soilse seo ar chumas íomháithe lándaite ag ardtaifeach, rud atá ríthábhachtach le haghaidh taithí réaltachta fíorúla agus méadaithe. Cruachta na taighdeoirí eagair micrea-LED gorm, glas agus dearg ar an tsubstráit chéanna agus bhain siad amach dlús picteilín de 330 picteilín in aghaidh an orlach.

Comhlíonann na leathsheoltóirí nítríde galium indium a úsáidtear sna stiúir na ceanglais maidir le réiteach, mionsonraí, agus leithead dath atá riachtanach le haghaidh eispéiris amhairc réalaíocha. Chun an fheidhmíocht is fearr a fháil, tá sé riachtanach na soilse stiúir a thógáil mar aonad amháin ar an tsubstráit chéanna, seachas mar eilimintí ar leith.

Ba é 486, 514, agus 604 nanaiméadar tonnfhaid astaíochta na stiúir, le speictream astaíochta sách cúng chun solas dearg, gorm agus glas a astú agus idirdhealú a dhéanamh eatarthu. Cé go raibh roinnt tonnfhaid astaithe seachtracha agus go raibh na hastaíochtaí dearga agus gorm níos lú ná an astaíocht ghlas mar gheall ar dhamáiste le linn monaraithe feiste, creideann na taighdeoirí gur féidir le leas iomlán a bhaint as na coinníollacha fáis criostail aghaidh a thabhairt ar na lochtanna seo.

Tá forbairt soilse feabhsaithe ríthábhachtach chun réalachas an chéad leibhéal eile a bhaint amach i dtaispeántais thumoideachais. Trí na LEDanna seo a ionchorprú i bhfeidhmchláir mhéadracha nua-aimseartha, is féidir le húsáideoirí taithí níos tumtha agus níos beoga a bheith acu i gcearrbhachas, i gcosmaidí agus i réimsí eile. Tá na taighdeoirí ag obair anois ar na feistí ar fhoshraitheanna sapphire saor a ullmhú le haghaidh úsáide praiticiúla.

Is céim thábhachtach é an dearadh LED nua seo i dtreo gile agus sainmhíniú ultra-ard a chruthú i dtaispeántais thumoideachais, ag oscailt féidearthachtaí le haghaidh eispéiris amhairc níos réadúla agus níos tarraingtí.

Foinse: Ollscoil Meijo, Fisic Fheidhmeach Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)